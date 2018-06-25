25.06.2018
'The Leisure Seeker / Karavan' 29 Haziran'da vizyonda!
Ziyarete gelen çocukları onları evde bulamayınca telaşla telefon edip geri gelmeleri konusunda ısrar etse de Ella ve John, bu seyahatlerinde kararlıdır.
Yolculukları boyunca hayatı ve birbirlerini olan tutkularını yeniden keşfederler.
Başlarına gelen tatlı talihsizlikleri her zamanki gibi beraber atlatan Ella ve John çifti için karavanlarında geçirdikleri her yeni gün hayata attıkları en güzel çalımdır.
Human Capital (İnsan Sermayesi) ve The First Beautiful Thing (Gördüğüm En Güzel Kadın) filmleriyle İtalya’nın Oscar adayı olan usta yönetmen Paolo Virzì’den yürekleri ısıtacak bir film daha!
Virzi’nin tabiriyle “bir şarkı kadar sade, komik ve hüzünlü, biraz çatlak ama mutluluk veren bir özgürlük filmi.”
Başrollerindeki Oscarlı efsane isim Helen Mirren ve oyunculuğunu 2 Altın Küre ödülüyle taçlandıran Donald Sutherland izleyenleri kendilerine bir kez daha hayran bırakmayı başarıyor.
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'The Leisure Seeker / Karavan' 29 Haziran'da sinemalarda..
Yönetmen: Paolo Virzì
Senaryo: Stephen Amidon, Francesca Archibugi, Francesco Piccolo, Paolo Virzì
Oyuncular: Helen Mirren, Donald Sutherland, Janel Moloney
Görüntü Yönetmeni: Luca Bigazzi
Kurgu: Jacopo Quadri
Yapım: İtalya
Yapım Yılı: 2017
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 112 dakika
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