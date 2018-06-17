Yeni Film Fonu 2018 I. dönem sonuçları açıklandı!

Anadolu Kültür ile !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ortaklığında 2015 yılından beri belgeselleri destekleyen Yeni Film Fonu’nun yeni destekleri Mayıs sonunda yapılan jüri toplantısıyla belirlendi.
Fona bu dönemde 108 başvuru geldi.
2018 jürisi Anna Maria Aslanoğlu, Erinç Seymen, Murat Özyaşar, Gaye Boralıoğlu ve Ümit Ünal’ın yaptığı değerlendirme sonucunda 3 kısa, 6 uzun/orta metraj belgesel filmin desteklenmesine karar verildi.
Desteklenen filmler şöyle:
Kuşlar Ne Der? / Yönetmen Emrah Gökdemir, yapımcı Melisa Kurtuluş – Kısa metraj belgesel prodüksiyon desteği
Yıkıntılar Arasında / Yönetmen Özcan Alper, yapımcı Soner Alper – Kısa metraj belgesel post-prodüksiyon desteği
Book of Black Coins / Yönetmen Funda Zeynep Aygüler – Kısa metraj belgesel Atlas post-prodüksiyon desteği
Bir Başına / Yönetmen Dilek Gökçin, yapımcı Dilek Aydın - Uzun/orta metraj belgesel geliştirme desteği
Sıçmanın Politikası / Yönetmen Yoel Meranda - Uzun/orta metraj belgesel geliştirme desteği
Söz Veriyorum / Yönetmen Şilan Saadi, yapımcı Fatma Yıldız - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği
Olağanüstü Haller / Yönetmen Fatih Pınar, yapımcı Enis Köstepen - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği
Yeni Şafak Solarken / Yönetmen Gürcan Keltek, yapımcı Arda Çiltepe - Uzun/orta metraj belgesel prodüksiyon desteği
Baştan Başa / Yönetmenler Aylin Kuryel, Fırat Yücel, yapımcı Özgür Doğan - Uzun/orta metraj belgesel post-prodüksiyon desteği
Bugüne kadar toplam 64 belgesele destek veren Yeni Film Fonu'nun 2018 ikinci dönem başvuruları Eylül ayında yapılacak duyuruyla başlayacak.
Fona kısa metraj belgeseller prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında; uzun/orta metraj belgeseller ise geliştirme, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamasında başvurabilecekler.
Fonun ana destekçisi Açık Toplum Vakfı, destekçileri Atlas Post Production, ABD Büyükelçiliği, Fransa Büyükelçiliği*, Türkiye Fransız Kültür Merkezi ve Alarga Film'dir.
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