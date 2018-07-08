8.07.2018
Ant-Man and the Wasp
Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminin ardından Scott Lang hem baba hem Süper Kahraman olarak seçimlerinin sonucuyla uğraşmaktadır.
Bir yandan ev yaşamıyla Ant-Man olarak sorumluluklarını dengede tutmaya çalışırken, acil bir görevle birlikte Hope Van Dyk ve Dr. Hank Pym ile karşı karşıya kalır.
Scott bir kez daha kostümünü giymek ve geçmişin sırlarını ortaya çıkarmak için Wasp ile omuz omuz savaşmayı öğrenmek zorundadır.
Ant-Man ve Wasp filminin yönetmenliğini Peyton Reed yapıyor; başrollerinde ise Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, Walton Goggins Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip “T.I.” Harris, David Dastmalchian, Hannah John Kamen, Abby Ryder-Fortson, Randall Park ve ayrıca Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne ve Michael Douglas oynuyor.
Yapımcılığını, Kevin Paige ile birlikte Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth ve baş yapımcı olarak Stan Lee yapıyor.
Senaryoyu Chris McKenna & Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari yazdı.
Ant-Man ve Wasp, 6 Temmuz 2018’de gösterime girdi.
Yönetmen: Peyton Reed
Senaryo: Chris McKenna & Erik Sommers, Paul Rudd, Andrew Barrer & Gabriel Ferrari
Oyuncular: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip “T.I.” Harris, David Dastmalchian, Hannah John Kamen, Abby Ryder-Fortson, Randall Park, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne ve Michael Douglas
Yapımcı: Kevin Feige
Baş Yapımcılar: Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth, Stan Lee
Tür: Aksiyon Macera
Filmin mmknmrtb notu ::
Marvel Sinema Evreni'nin hem en normal, hem de en acayip ve inanılmaz sınırlarda dolaşan kahramanı Ant-Man'in bu son macerası, yine çok eğlenceli ve aşırı fantastik..
Aynı yönetmenin işi olan Ant-Man (2015)'i aşan kalitesiyle Ant-Man and the Wasp aynı zamanda, bizim fizikçi Muharrem Hoca'nın dillere destan Kuantum söylemine, Endüstri 4.0 hedefine Hollywood'dan dev bir destek!.
7 /10
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