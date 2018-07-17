'Beni Satan Casus' 10 Ağustos’ta vizyonda!

Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır.
Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam ile ikili kendilerini de bu maceranın içinde bulurlar.
Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır.
Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır.
The Spy Who Dumped Me / Beni Satan Casus, 10 Ağustos’ta sinemalarda..
Yönetmen: Susanna Fogel
Senaryo: Susanna Fogel, David Iserson
Oyuncular: Mila Kunis, Kate McKinnon, Justin Theroux, Sam Heughan
Yapım: 2018, ABD, 116'
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