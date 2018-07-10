Beyoğlu Sineması Yaz Şenliği başlıyor!

Yaz Şenliği de sinemaseverler tarafından uzun yıllar büyük bir ilgiyle takip edilen ve son birkaç yıldır eksikliği açıkça hissedilen bir Beyoğlu Sineması klasiği.
Şimdi beşi daha önce ticari gösterime girmemiş, 25 filmden oluşan harika bir seçkiyle geri dönüyor.
Geçmişte “Şarküteri”, “Otomatik Portakal”, “Bağdat Kafe”, “Yağmurdan Önce”, “Yeraltı”, “Köprüüstü Aşıkları” gibi herbiri kendi seyircisini yaratmış kült filmlerin haftalar boyunca toplu şekilde gösterildiği bir program olan Yaz Şenliği, olumsuz piyasa koşulları yüzünden sürdürülememiş ve son yıllarda özlemle yâd ettiğimiz hatıralardan birine dönüşmüştü.
|Leviathan
2017 yılından beri yeni bir anlayışla hayatta kalma mücadelesi veren Beyoğlu Sineması bu değerli hatırayı canlandırmak için aylar öncesinden 2018 yazına hazırlandı.
Hemen tamamı önemli film festivallerinde gösterilmiş ve sayısız ödüller kazanmış yapımlardan oluşan göz kamaştırıcı bir seçki oluşturuldu.
Son dört sezonun en sevilen filmlerini tek seferde seyirciyle buluşturmayı hedefleyen bu seçki, geçmişten farklı olarak daha önce ticari gösterime girmemiş filmlere yapılacak gala gösterimleriyle daha da zenginleşti ve sinemaseverlerin yüzünü güldürmek için geri sayıma geçti.
|Paterson
YAZ ŞENLİĞİ seçkisi (14-18 Temmuz 2018)
. Saul’un Oğlu / Saul fia (Yön: László Nemes, 2015)
. Leviathan (Yön: Andrey Zvyagintsev, 2014)
. Ben, Daniel Blake / I, Daniel Blake (Yön: Ken Loach 2016)
. Manifesto (Yön: Julian Rosefeldt, 2015)
. Beden ve Ruh / Teströl és lélekröl (Yön: Ildikó Enyedi, 2017)
. Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız / A Girl Walks Home Alone At Night (Yön: Ana Lily Amirpour, 2014)
. Paterson (Yön: Jim Jarmusch, 2016)
. ‘93 Yazı / Estiu 1993 (Yön: Carla Simón, 2017)
. Sefer Tası / Dabba (Yön: Ritesh Batra, 2013)
. Kaptan Fantastik / Captain Fantastic (Yön: Matt Ross, 2016)
. Onur / Pride (Yön: Matthew Warchus, 2014)
. İki Gün ve Bir Gece / Deux jours, une nuit (Yön Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2014)
. Genç Karl Marx / Le jeune Karl Marx (Yön: Raoul Peck, 2017)
. Frantz (Yön: François Ozon, 2016)
. Mutlu Son / Happy End (Yön: Michael Haneke, 2017)
. Gençlik / Youth (Yön: Paolo Sorrentino, 2015)
. Sevgisiz / Nelyubov (Yön: Andrey Zvyagintsev, 2017)
. Turist / Turist (Yön: Ruben Östlund, 2014)
. Umudun Öteki Yüzü / Toivon tuolla puolen (Yön: Aki Kaurismäki, 2017)
. Victoria (Yön: Sebastian Schipper, 2015)
|Toivon tuolla puolen
GALA filmleri
. Mektoub, My Love: Canto Uno (Yön: Abdellatif Kechiche, 2017)
. Transit (Yön: Christian Petzold, 2018)
. Dovlatov (Yön: Aleksey German, 2018)
. Eva (Yön: Benoît Jacquot, 2018)
. Three Peaks (Yön: Jan Zabeil, 2017)
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