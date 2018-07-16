Boğaziçi Film Festivali 2018'e başvurular başladı!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından 26 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, ulusal uzun ve kısa film başvurularının yanı sıra Bosphorus Film Lab’e de yapım ve fikir aşamasındaki film projelerini bekliyor.
Başvurular için son tarih 17 Ağustos!
Bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’na 2017 ve 2018 yapımı filmler başvuru yapabiliyorken, Türkiye sinemasına yapım desteği sunan Bosphorus Film Lab için de yapım ya da fikir sürecindeki film projeleri katılabilecek.
|2017 Ödül Töreni
Başvurular 17 Ağustos’a dek festivalin web sitesi bogazicifilmfestivali.com’dan yapılabilecek.
En İyi Film’e 100 Bin TL
Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin Türkiye sinemasının son bir yılına odaklanarak hazırlanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bir film 100.000 TL para değerindeki En İyi Film Ödülü’nü kazanırken, “En İyi Yönetmen”, “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Kadın Oyuncu”, “En İyi Senaryo”, “En İyi Görüntü Yönetmeni” ve “En İyi Kurgu” dallarında da para ödülleri verilecek.
Kısa filme toplam 45 Bin TL para ödülü!
Festivalin ilk yıldan başlayarak süren kısa film desteği ise Kısa Kurmaca Film ve Kısa Belgesel Film olmak üzere iki farklı kategoride devam edecek.
Kurmaca, animasyon ve deneysel türündeki filmlerin yarışacağı En İyi Ulusal Kısa Film dalında bir film 10.000 TL para ödülüne uzanırken, En İyi Kısa Belgesel Film dalında da bir filme 10.000 TL para ödülü verilecek.
Ayrıca tüm kısa filmler 25.000 TL değerindeki Ahmet Uluçay Büyük Ödülü için de yarışıyor olacak.
Yerli sinemaya destek devam ediyor
TRT’nin kurumsal iş ortaklığıyla düzenlenen ve Türkiye sinemasında filmlerin gelişmesine katkı sağlamak, genç yapımcı ve yönetmenlerin yeni filmler üretmesine maddi ve manevi destek oluşturmak amacıyla gerçekleşen Bosphorus Film Lab’e ise yapım ya da fikir aşamasındaki film projeleri katılabilecek.
Pitching kategorisinde yarışan bir proje TRT Ortak Yapım Ödülü’nü alırken, Work in Progress kategorisinden bir proje de 25.0000 TL değerindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü’nü kazanacak.
Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.
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