17.07.2018
'Dipdip: Bir Okyanus Macerası' 27 Temmuz'da vizyonda!
Maceraperest Dipdip, tombik bir ahtapottur.
Arkadaşları zeki mi zeki fener balığı Evo ve derinlerde yaşamayı seven Alice’in evleri yıkılır.
Denizlerin koruyucusu Kraken, yeni bir ev bulmaları için üç maceraperesti uzaklara gönderir.
Yanlarına katılan gözü pek Maura ile birlikte sular altındaki New York’tan Titanik’e ve Kuzey Kutbu’na uzanan harika ama tehlike dolu bir yolculuğa koyulurlar.
Yazın en eğlenceli animasyonlarından Deep / Dipdip: Bir Okyanus Macerası, 27 Temmuz’da vizyona girmeye hazırlanıyor.
Hem çocukların, hem de büyüklerin keyifle izleyeceği film, 3D seçeneğiyle sinemalarda olacak.
Yönetmen: Julio Soto Gurpide
Senaryo: Julio Soto Gurpide, Jose Tatay, Salva Rubio
Yapımcılar: Javier Ares, Jorge Bazaco, Claudia Bluemhuber
Kurgu: Julio Soto Gurpide
Müzik: Fernando Velázquez
Süre: 89 dk
Yapım Yılı: 2017
Ülke: İspanya
Tür: Animasyon, Aile, 3 Boyutlu
Seslendirenler: Selay Taşdöğen, Burçin Artut, Sinan Divrik, Aziz Güngör, Adem Adıgüzel, Murat Değirmenci, Banu Altay, Gülnur Badakal, Emin Yaraç, Erhan Türkmen, Hakan Akın, Galip Erdal
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