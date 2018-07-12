Emre Yeksan'ın ikinci filmi: Yuva

Yuva, Venedik Bienali çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız sinemacıları destekleyen Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri.
Bu programa Türkiye’den seçilen ilk film olan Yuva, 75. Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak.
Anna Maria Aslanoğlu’nun (istos film) yapımcısı olduğu filmin post-prodüksiyon süreci devam ediyor.
Çekimleri İğneada’da yapılan Yuva, ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın, şehre geri getirilmeye çalışılırken, doğanın da sürece müdahil olmasıyla, evrendeki yerini arayışının hikâyesini anlatıyor.
İlk filmi Körfez ile şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan bir adamın öyküsünü anlatan Yeksan, bu kez ormanda yaşayan bir adamı takip ediyor.
Körfez'in festival yolculuğu devam ediyor
Yönetmen Emre Yeksan’ın senaryosunu kendi kuşağının en önemli yazarlarından Ahmet Büke ile birlikte kaleme aldığı Körfez’in uluslararası festival yolculuğu devam ediyor.
Geçtiğimiz Haziran ayında Brüksel Uluslararası Film Festivali’nde Avrupa yapımı filmlerin yarıştığı bölümde gösterilen Körfez, 6-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Almanya’daki 12. Fünf Seen Film Festivali’ne konuk olacak.
54. Ulusal Yarışma’dan En İyi Senaryo ve 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nden Jüri Özel ödüllerini kazanan Körfez, 37. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Yarışma FIPRESCI ve son olarak 15. Crossing Europe Film Festivali’nden Jüri Özel ödüllerini kazandı.
Körfez'in katıldığı bazı festivaller & ödüller
2017 Venedik Uluslararası Film Eleştirmenleri Haftası (Dünya Prömiyeri)
2017 Uluslararası Adana Film Festivali– Jüri Özel Ödülü
2017 Hamburg Film Festival –Resmi Seçki
2017 Ulusal Yarışma – En İyi Senaryo Ödülü
2017 Seville Film Festivali – Yeni Dalgalar
2018 Rotterdam Film Festivali - Bright Future
2018 İstanbul Film Festival - FIPRESCI Ödülü
2018 Crossing Europe Film Festivali - Jüri Özel Ödülü
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