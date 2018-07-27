'Genç Titanlar Filmi' 3 Ağustos’ta vizyonda!

Genç Titanlar Filmi, benmerkezci, son derece alaycı Süper Kahramanlarımızın ilk sinema fantezisini konu alıyor.
Teen Titans GO! To the Movies / Genç Titanlar Filmi, çocuk izleyicilere uygun, süper kahraman türüne şakayla yaklaşan ve müzikle tamamlanan bir yapım.
Titanlara öyle gelmektedir ki tüm süper kahramanlar kendi filmlerinde başrol oynamaktadırlar —daha doğrusu, Genç Titanlar haricinde tüm süper kahramanlar!
Fakat grubun doğal lideri Robin bu durumu düzeltmeye ve yardımcı oyuncu yerine yıldız olarak görülmeye kararlıdır.
Ah şu en popüler Hollywood sinema yönetmeninin dikkatini bir çekebilseler!
Genç Titanlar, birkaç zıpır fikir ve yüreklerinde bir şarkıyla, hayallerini gerçekleştirmeye kararlı bir şekilde Tinsel Town’a giderler.
Fakat grup, ciddi bir Süper-Kötü ve onun manyakça dünyayı ele geçirme planı tarafından radikal ölçüde yanlış yönlendirilince, işler fena sarpa sarar.
Genç Titanlar dostluklarının ve savaş ruhlarının bozulmaya başladığını görürler; bu da Genç Titanların kaderini bile riske sokar!
DC Entertainment ve Cartoon Network’ün televizyondaki Teen Titans GO! adlı animasyon dizisinin bu ilk sinema uyarlaması, Türkiye’de 3 Ağustos’ta, Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.
Peter Rida Michail ve Aaron Horvath’ın yönettiği filmin senaryosunu Michael Jelenic ve Horvath, DC karakterlerine dayanarak yazdılar.
Horvath, Jelenic, Peggy Regan, Michail ve Will Arnett filmin yapımcılığını, Sam Register ise yönetici yapımcılığını gerçekleştirdi.
Genç Titanlar Filmi'nin müziği Jared Faber’ın imzasını taşıyor.
Superman karakterinin yaratıcıları ise, Jerry Siegel ve Joe Shuster’dır.
Warner Bros. Animation “Genç Titanlar Filmi / Teen Titans GO! To the Movies”i sunar.
Filmin dünya çapındaki dağıtımını bir Warner Bros. Entertainment kuruluşu olan Warner Bros. Pictures gerçekleştirecek..
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