21.07.2018
'I Kill Giants / Dev Avcısı' 27 Temmuz’da vizyonda!
Okul çantasında antik Warhammer oyunu taşıyan ve hayatta kalmak için devleri öldürmeyi kendisine dert edinmiş birisini ne korkutabilir ki?
Harry Potter’ın yapımcılarının imzasını taşıyan I Kill Giants / Dev Avcısı, hem gerçek dünyadaki hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın nefes kesici hikayesi.
Oscar ödüllü Anders Walter’ın yönettiği ve Joe Kelly’nin kültleşmiş çizgi romanından uyarlanan filmin başrollerinde Zoe Saldana (Avengers: Infinity War, Guardians of the Galaxy, Avatar) Madison Wolfe (The Conjuring, Joy) ve Imogen Poots (Need for Speed, 28 Weeks Later, V for Vendetta) bulunuyor.
Düşsel atmosferiyle dikkat çeken I Kill Giants / Dev Avcısı, 27 Temmuz’da izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen: Anders Walter
Senaryo: Joe Kelly
Oyuncular: Zoe Saldana, Madison Wolfe, Imogen Poots
Yapımcı: Chris Columbus, Michael Barnathan, Nick Spicer, Adrian Politowski
Görüntü Yönetmeni: Rasmus Heise
Kurgu: Lars Wissing
Müzik: Laurent Perez Del Mar
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D., İngiltere, Belçika
Süre: 106 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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