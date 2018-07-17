17.07.2018
'Kabir Azabı' 27 Temmuz'da vizyonda!
Başarı ile birlikte kibirli ve anlayışsız birisi haline gelmiştir.
Doğum gününde yaşadığı olaylar tüm hayatını alt üst eder.
Yaşadığı kabuslar onu adım adım kaçınılmaz sona doğru taşımaktadır.
Başına gelen garip ve gizemli olayları çözmenin tek yolu kendisiyle hesaplaşmasıdır.
Ölüm’ün soğuk nefesi kendini hatırlatmaya başlamıştır.
Kabir Azabı, ölümün soğuk gerçekliğini ve kabir azaplarının dehşetini iliklerinize kadar hissettirecek, izleyiciyi sinema koltuğunda rahat ettirmeyecek bir film.
Yönetmen: Arkın Aktaç
Senaryo: Murat Toktamışoğlu
Oyuncular: Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç, Ufuk Aşar, Uğur Kaya, Çağatay Keçeci, Canan Çiftel, Handan Kaya
Görüntü Y.: Ferit Çetinkaya
Müzik: Özgür Zoral – 11ON Music
Görsel Efekt: GeniusPark
Dağıtım: Warner Bros Türkiye
Vizyon Tarihi: 27.07.2018
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