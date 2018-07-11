'La Villa / Deniz Kıyısındaki Ev' 13 Temmuz'da vizyonda!

Paris’te ailesinden kopuk bir hayat süren Angela, kendinden küçük bir kadına aşık olan Joseph ve ailenin butik restoranını işletmeye çalışan Armand, babalarının son günlerinde yanındadırlar.
Aralarındaki bağın derinden sarsılmasına neden olan geçmişte yaşadıkları acı olayla tekrar yüzleşmek zorunda kalacaklardır.
Ayrıca hiçbiri, sahile ansızın vuran ve hayatlarına giren davetsiz misafirlere hazırlıklı değildir.
Dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali’nde Altın Aslan’a aday olup ödüllerle ayrılan, Toronto ve San Sebastian gibi önemli festivallere katılan La Villa / Deniz Kıyısındaki Ev, ünlü yönetmen Robert Guédiguian’ın imzasını taşıyor.
Başarılı Fransız oyuncuların hayat verdiği filmde, birbirinden uzaklaşmış bir ailenin bir umutla tekrar kurulan bağları anlatılıyor.
La Villa / Deniz Kıyısındaki Ev / The House by the Sea
Yönetmen: Robert Guédiguian
Senaryo: Robert Guédiguian, Serge Valletti
Oyuncular: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Jacques Boudet
Görüntü Yönetmeni: Pierre Milon
Kurgu: Bernard Sasia
Yapım: Fransa
Yapım Yılı: 2017
Dil: Fransızca
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 107 dakika
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