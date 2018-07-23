23.07.2018
Last Flag Flying / Sıkı Dostlar
30 yıldır görmediği asker arkadaşları Sal (Bryan Cranston) ve Richard’ın (Laurence Fishburne) kapısını çalar ve bir baba olarak son görevinde onlardan yanında olmalarını ister.
Hayat üçünü de çok değiştirmiştir ama yine de hiçbir şey onların yan yana durmalarını engelleyemez.
Kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalan Doc, Sal ve Richard, çıktıkları bu yolculukta hayatın acı tatlı halini eski günlerdeki gibi yine birlikte yaşarlar.
Bryan Cranston (BREAKING BAD), Steve Carell (THE OFFICE) ve Laurence Fishburne (THE MATRIX) ilk defa aynı filmde yer alıyor!
Hepsi Oscar’a aday olan 3 büyük oyuncu, dünya sinemasının yetenekli yönetmenlerinden, BEFORE serisi ve BOYHOOD ile 5 Oscar adaylığı bulunan Richard Linklater’ın tutku projesi için bir araya geldi.
Yetenekli yıldız oyuncularıyla bu müthiş yol filminde hem hüzünlenecek, hem de kahkahalara boğulacaksınız.
"Richard Linklater günümüzün en iyi yönetmenlerinden ve bu filmiyle yeteneğini tekrar sergiliyor."
SLATE
"Cranston, Carell ve Fishburne oyunculuklarıyla yine göz dolduruyor."
ROLLING STONE
Richard Linklater'ın son filmi Last Flag Flying / Sıkı Dostlar, 27 Temmuz'da sinemalarda..
Yönetmen: Richard Linklater
Senaryo: Richard Linklater, Darryl Ponicsan (Kitap)
Oyuncular: Steve Carell, Bryan Cranston, Laurence Fishburne
Görüntü Yönetmeni: Shane F. Kelly
Kurgu: Sandra Adair
Yapım: A.B.D
Yapım Yılı: 2017
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Dram
Süre: 125 dakika
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder