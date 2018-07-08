8.07.2018
L'école buissonnière / Hayat Okulu
Paul, tek bir ufka doğru bakabiliyordu; Paris banliyösünün en soğuk binası, Yetimhanenin yüksek duvarlarına.
Dik kafalı ve asi bu şehir çocuğu, vahşi bir bölgede gizemli ve zorlu bir hayata başlarken neşeli ve bir taşralı bir kadın olan Celestin ve Sologne'de geniş bir arazinin sert bekçisi olan kocası Borel'e emanetti.
Geniş ormanlık bir alan içerisinde bütün bir arazinin ve sisli göletlerin sahibi, yaşlı ve sessiz bir adam olan Fresnaye Kontu ise malikanesinde yalnız yaşıyordu.
Kont arazisinde kaçakçıların dolaşmasına göz yumarken, Borel hiç birine müsamaha göstermiyordu.
Hepsinin, özellikle de en arsız ve kurnazları olan Totoche'un peşine düşmüştü.
Paul böyle bir peri masalının içerisinde ve Totoche'un yanında hayatı ve ormanın gizlerini öğrenmek üzereydi.
Üstelik bu vahşi alan, Paul'a hayatı daha da zorlaştırıyordu, çünkü Paul'un burada olmasının bir sebebi vardı.
L'école buissonnière / Hayat Okulu / The School of Life, 6 Temmuz'da gösterime girdi..
Yönetmen: Nicolas Vanier
Senaryo: Jérôme Tonnerre, Nicolas Vanier
Oyuncular: François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand, Valérie Karsenti
Yapım: 2017, Fransa, 116'
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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