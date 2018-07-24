24.07.2018
Loving Pablo / Pablo Escobar'ı Sevmek
Virginia Vallejo'nun en çok satan kitabı Loving Pablo, Hating Escobar üzerine temellendirilmiş filmde Pablo Escobar’ı Javier Bardem; Escobar'ın romantik bir şekilde bağlantılı olduğu ve sonunda Kolombiya hükümeti yolsuzluğuna maruz kalmasının ardından birçok ölüm tehdidi alan Vallejo'yu ise Penélope Cruz canlandırmaktadır.
Filmi bir araya getirmek, filmin yapımcılarından biri olan Bardem'in birkaç yılını almış: “1998'den beri ‘Pablo Escobar’ karakterini bir kişi olarak merak ettim. Son yirmi yıl boyunca, birçok Escobar rolü teklifleri aldım, ama onları her zaman reddettim; çünkü bir stereotipin ötesinde hiçbir şey hissettirmediler. ”
Pablo Escobar, 20. yüzyılın son yıllarında suç tarihini değiştirmesiyle meşhurdur.
Tarihin en zengin suçlusu, 1990'ların başında bugünün 55 milyar doları değerinde olan 30 milyar dolarlık net bir servete sahipti ve bu servet onu ‘Kokainin Kralı’ olarak Dünya’nın en zengin insanlarından biri haline getirdi.
Escobar'ın karizması ve bulaşıcı popülaritesi onu kendi ülkesi Kolombiya'da siyasette kısa bir kariyer sahibi olmaya da itti.
Kariyerinin tepesindeyken karteli, Amerika’ya giren kokainin %80’ini tedarik ederek, 21,9 milyar dolarlık bir kişisel servet oluşturmasına sebep oldu.
Escobar'ın Kolombiya'da bir uyuşturucu efendisi olarak sürdürdüğü saltanatı, bu Güney Amerika ülkesini yirmi yıl süren kargaşaya sürükledi ve Escobar dünyanın en çok aranan kaçaklarından biri haline geldi.
Bir çiftçinin oğlu, gezegendeki yedinci zengin kişi haline gelmişti.
Uyuşturucu kaçakçılığına acımasız yaklaşımı, 3 bin kişinin ölümüne sebep oldu.
Böylesine dramatik bir gerçek hayat karakterinin, 1993 yılının Aralık ayında gerçekleşen ölümü sonrasında televizyon dizilerine, birçok belgesel ve uzun metrajlı filme ilham verdi.
Loving Pablo / Pablo Escobar'ı Sevmek, 20 Temmuz'da gösterime girdi..
Yönetmen: Fernando León de Aranoa
Senaryo: Fernando León de Aranoa, Virginia Vallejo (kitap)
Oyuncular: Javier Bardem, Penelope Cruz, Peter Sarsgaard, Julieth Restrepo
Yapım: 2017, İspanya / Bulgaristan, 123'
Aksiyon - Dram
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder