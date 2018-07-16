Gerçek hayatı da yarattığı ölümsüz karakter Victor Frankenstein kadar fantastik ve ilgi çekici olan Mary Wollstonecraft, 1800’lerin ilk çeyreği Londra’sında dönemin en gözde romantik şairi Percy Shelley’e aşık olur.
İki edebiyat tutkununun sarsıcı ve kural tanımayan aşkı, yaşayacakları kişisel trajedilerin de etkisiyle genç kadının yazma arzusunu ateşler.
Mary Shelley’nin 18 yaşında yazdığı, dünyanın ilk bilim-kurgu romanı olarak nitelenen Frankenstein ya da Modern Prometheus, zamanının çok ötesinde bir eser olarak modern çağa karşı romantik bir başkaldırı başlatır.
Romanın yazılışının 200. yılında, dünya prömiyerini Uluslararası Toronto Film Festivali’nde yapan filmde Elle Fanning’e Douglas Booth, Maisie Williams ve Tom Sturridge eşlik ediyor.
Mary Shelley, 13 Temmuz'da gösterime girdi.
Filmin mmknmrtb notu ::
Wadjda (2012) gibi mükemmel bir film çekmiş yönetmen Haifaa Al-Mansour'dan bir büyük hayal kırıklığı..
Böylesine ilginç hatta fantastik bir yaşam öyküsünden galiba en zayıf böyle bir senaryo yazılabilir; bu senaryoyu ele alan bir yönetmen ise, yaratıcılıktan ve derinlikten tamamen nasipsiz bir işçilikle de, ancak bu denli kupkuru bir biyografik film çekebilirmiş..
Kısa bir süreyle konuya dahil olarak, Lord Byron'ı -ve filmi- canlandıran Tom Sturridge'in performansı hariç, 'ruhsuz' oyunculuklar da cabası..
Yönetmen: Haifaa Al-Mansour
Senaryo: Emma Jensen, Haifaa Al-Mansour
Oyuncular: Elle Fanning, Douglas Booth, Bel Powley, Tom Sturridge, Maisie Williams
Görüntü Yönetmeni: David Ungaro
Kurgu: Alex Mackie
Müzik: Amelia Warner
Yapımcı: Amy Baer, Alan Moloney, Ruth Coady
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D., İngiltere
Süre: 120 dk.
5 /10
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