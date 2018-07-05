5.07.2018
'Predator' geri dönüyor!
Quinn'in orada bulunan oğlu Rory, yaratıkları kontrol edebilmek için kullanılan dili çözdüğünde, Predatorlardan gelen ciddi bir tehdide maruz kalacaktır.
Hükümetin, gördüğü şeyi ortaya çıkarmasını engellemenin bir yolu olarak, psikiyatrik değerlendirme için sınırlandırılmış olan Quinn, “Deliler” adı verilen bir grup eski askerle oğlunu kurtarmak için kaçar ve daha büyük bir komployu keşfeder.
Arnold Schwarzenegger'in ilk defa Orta Amerika ormanları boyunca kendisini ve yoldaşlarını avlayan öldürücü bir uzaylı yaratıkla yüzleşmesinden otuz bir yıl sonra, Predator serisini tekrar gündeme getiren film, 14 Eylül’de vizyona girecek..
Yönetmen: Shane Black
Senaryo: Shane Black
Oyuncular: Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Boyd Holbrook
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