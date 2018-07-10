10.07.2018
Robert Lepage’dan bir Hamlet yorumu: Hamlet | Collage
Tiyatroya getirdiği yeniliklerle adından övgüyle bahsettiren, Kanadalı tiyatro ve sinema yönetmeni Robert Lepage’ın Shakespeare’in ünlü tragedyasını yeniden kurguladığı Hamlet | Collage, 22. İstanbul Tiyatro Festivali’nde seyirciyle buluşacak.
Hamlet | Collage, ENKA’nın Gösteri Sponsorluğu ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin Yüksek Katkıda Bulunan Mekân Sponsorluğunda, 22 ve 23 Kasım’da Zorlu Performans Sanatları Merkezi Ana Tiyatro’da sahnelenecek.
Hamlet | Collage gösterimi İstanbul Tiyatro Festivali ve Moskova Golden Mask Festivali’nin iş birliği ile gerçekleştirilecek.
Sahne üzerinde kullandığı en ileri teknolojiyi yalın hikâye anlatıcılığı ile harmanlayan, büyülü dünyalar yaratmakta usta Kanadalı yönetmen Robert Lepage’ın Moskova’da, Theatre of Nations ile ilk işbirliği olan Hamlet | Collage, yönetmenin çok ses getiren yapımlarından biri.
Robert Lepage, oyununda daha önce Needles and Opium’da denediği Carl Fillion tasarımı, küp şeklindeki dekorun olanaklarını daha da ileriye taşıyor ve “video art” yöntemlerinden de faydalanarak yarattığı büyülü dünya ile tiyatro seyircisini kendisine hayran bırakıyor.
Hamlet | Collage’daki 11 Hamlet karakteri, Rusya’nın ünlü oyuncusu Yevgeny Mironov tarafından canlandırılıyor.
Aynı zamanda Theatre of Nations’ın sanat direktörü olan Mironov, karakterlerin her birine adeta nefes veriyor ve onları Hamlet’in bilincinde yeniden yaratıyor.
Rus sinemasının sevilen yüzlerinden biri olan Mironov, 1991 yapımı Todorovski filmi Love ve Rus televizyonlarının Budala uyarlamasındaki rolleriyle de tanınıyor.
Adalet duygusunun tüm bilinci etkilediği ve biçimlendirdiği bir karakter olarak Hamlet, “boşluğa” konumlandırılmış bir küpün içinde ve Shakespeare’in oyunundaki diğer karakterlerin hayaletiyle birlikte Mironov tarafından ustalıkla yorumlanıyor.
Mironov, özellikle Hamlet’in ölümle kurduğu diyalogun, ölümde kendi varoluşunu anlatım biçiminin, oyunun başından sonuna kadar “çürümenin” nüfuz ettiği bir bilincin yansımasını oldukça berrak bir biçimde ortaya koyuyor.
22. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 22 ve 23 Kasım tarihlerinde sahnelecek Hamlet | Collage biletleri 6 Temmuz Cuma günü saat 10:30 itibariyle Biletix satış noktaları ve İKSV ana gişeden (10.00–18.00 saatleri arasında açık olan ana gişe, Pazar günleri kapalıdır) temin edilebilecek.
Lale Kart üyeleri biletlerini 4-5 Temmuz tarihlerinde öncelikli ve indirimli olarak alabilecek.
Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda festival programındaki tüm öğrenci biletleri bu yıl da 10 TL’den satışa sunulacak (sadece İKSV ana gişeden). Hamlet | Collage’ın diğer kategori biletleri ise 80, 120, 150, 180 ve 250 TL üzerinden temin edilebilir.
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