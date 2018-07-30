30.07.2018
'Sıfırın Altında : Dağdaki Mucize' 3 Ağustos’ta vizyonda!
Usta bir snowboard’cu olmasına rağmen, bir gün büyük bir kar fırtınasına yakalanıp dağ zirvesinde kaybolur.
Yakınları ve kurtarma görevlileri ona ulaşmaya çalışırken, Eric sekiz gün boyunca dondurucu soğukta insan limitlerini zorlayıp doğaya karşı savaşmak durumunda kalacaktır.
İlham verici gerçek bir olaydan ve Eric LeMarque’ın aynı adlı uluslararası çok satan romanından uyarlanan filmde Josh Hartnett’a (Lucky Number Slevin, Pearl Harbor, The Ottoman Lieutenant) Oscar ve Altın Küre ödüllü Mira Sorvino eşlik ediyor.
Limitless ve The Fighter’ın yapımcılarının imzasını taşıyan Sıfırın Altında : Dağdaki Mucize'nin yönetmenliğini ise Need For Speed’in yönetmeni Scott Waugh üstlendi.
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesinden uyarlanan 6 Below: Miracle on the Mountain / Sıfırın Altında : Dağdaki Mucize, 3 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak.
Yönetmen: Scott Waugh
Senaryo: Madison Turner, Eric LeMarque ve Davin Seay (roman)
Oyuncular: Josh Hartnett, Sarah Dumont, Mira Sorvino
Yapımcı: Scott Waugh, Tucker Tooley, Josh Hartnett
Görüntü Yönetmeni: Michael Svitak
Kurgu: Vashi Nedomansky, Scott Waugh
Müzik: Nathan Furst
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D.
Süre: 98 dk.
Tür: Macera, Dram
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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