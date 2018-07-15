15.07.2018
'Siberia / Sibirya' 20 Temmuz’da vizyonda!
Ender bulunan mavi elmasları satmak için St. Petersburg’a giden Lucas’ın elmaslarının gerçekliğinden şüphelenilmesiyle işler karışır.
Elmasları ve ortağı ortadan kaybolan Lucas, soluğu Sibirya’da alırken, gizemli Katya ile de tutkulu bir ilişkiye yelken açar.
Lucas’ın elmaslarını ve ortağını bulmak için vakti azalırken ihanetle dolu elmas dünyasının kirli oyunlarından kaçışı olmadığının anlayacaktır.
Keanu Reeves’in başrolünde olduğu Siberia / Sibirya, ABD vizyonundan bir hafta sonra, 20 Temmuz’da sinemalarda.
Ünlü oyuncuya Ana Ularu, Pasha D. Lychnikoff ve Molly Ringwald'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Matthew Ross üstlenirken, senaryosu ise A Simple Plan filmiyle Oscar’a aday gösterilen Scott B. Smith’e ait.
Yönetmen: Matthew Ross
Senaryo: Stephen Hamel, Scott B. Smith
Oyuncular: Keanu Reeves, Molly Ringwald, Ana Ularu, Pasha D. Lychnikoff
Yapımcılar: Stephen Hamel, Keanu Reeves, Gabriela Bacher
Görüntü Yönetmeni: Eric Koretz
Kurgu: Louise Ford
Müzik: Danny Bensi, Saunder Jurriaans
Süre: 104 dk
Yapım Yılı: 2018
Ülke: ABD
Tür: Suç, Gerilim
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder