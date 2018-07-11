11.07.2018
Terminal
Ama bu kez tam bir femme fatale olarak!
Renkli, hareketli Las Vegas ve Manhattan arka sokaklarını hatırlatan, anonim bir şehir.
Şehrin devasa tren garında, “Hattın Sonu” adlı bir restoran. Annie (Margot Robbie) restoranın meraklı ama bir o kadar da gizemli garsonudur.
İki kiralık katil, sıradaki görevleri için haber beklerken Annie’nin mekanını uğrak yer olarak seçmişlerdir.
Fakat bilmedikleri bir şey vardır: Annie zarif ve göz alıcı kırmızı mantosunu giyip ortadan kaybolduğunda, bir şeyler dönüyor demektir!
Margot Robbie’nin yapımcılığını da üstlendiği stilize intikam hikayesinin başrollerinde, başarılı oyuncuya Emmy ödüllü Mike Myers ve BAFTA adayı Simon Pegg eşlik ediyor.
Terminal, 13 Temmuz'da sinemalarda..
Yönetmen: Vaughn Stein
Senaryo: Vaughn Stein
Oyuncular: Margot Robbie, Simon Pegg, Mike Myers, Dexter Fletcher, Max Irons
Görüntü Yönetmeni: Christopher Ross
Kurgu: Johannes Bock, Alex Marquez
Müzik: Tony Clarke, Rupert Gregson-Williams
Yapımcı: Margot Robbie, David Barron, Molly Hassell
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D., İngiltere
Süre: 95 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 3 /10
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