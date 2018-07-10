10.07.2018
The Darkest Minds / Karanlık Zihinler
Film, Alexandra Bracken’ın çok satan aynı adlı kitabının bir uyarlaması.
Ruby Daly, Amerika`nın %98`ini öldüren korkunç vebadan hayatta kalabileceğini hiç düşünmemiştir; ancak, hayatta kalmayı başarır.
Hayatta kalanlar değişik güçlere sahiplerdir ve sadece renklerle tanımlanırlar; yeşiller (çok zekiler), maviler (telekinez), sarılar (elektriği kontrol edebilme), turuncular (zihin üzerinde kontrol) ve kırmızılar (ateşi kontrol edebilme).
Ruby, tehlikeli bir turuncudur. Acınası ve korku içersinde olan Thurmond'a, kendisi gibi olan çocukların yanına gönderilir.
Ruby, bu korkunç yerden çocukların yardımıyla kaçar ve hayatı bambaşka bir hal alır.
Filmde, Amandla Stenberg (Açlık Oyunları) “Ruby Daly”; Harris Dickinson (Beach Rats) “Liam Stewart”; Miya Cech (American Horror Story) “Zu”; Skylan Brooks (Southpaw) “Chubs’’; Mandy Moore (This Is Us) " Cate "; Patrick Gibson (The OA) "Clancy Gray"; Lidya Jewett (Hidden Figures) "Young Ruby" ve Gwendoline Christie (Game of Thrones) "Lady Jane" olarak rol alıyor.
Filmin yönetmeni Jennifer Yuh Nelson, “Film, çocukların hayatta kalabilmek için bu güçleri kullanabilmeleri ile ilgili, çok fazla aksiyon var, ama aynı zamanda çok kalpten ” diyor.
Atlanta ve çevresinde çekilen The Darkest Minds / Karanlık Zihinler, 3 Ağustos 2018'de vizyonda olacak.
Yönetmen: Jennifer Yuh Nelson
Senaryo: Chad Hodge, Alexandra Bracken (roman)
Oyuncular: Mandy Moore, Amandla Stenberg, Patrick Gibson, Harris Dickinson, Miya Cech, Skylan Brooks, Lidya Jewett, Gwendoline Christie
Tür: Aksiyon - Fantastik
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