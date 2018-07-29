Basit bir deney olarak başlayan harekete İlk Arınma Gecesi’ne hoş geldiniz.
Amerika’nın Yeni Kurucuları, suç oranını yılın geri kalanında %1 oranında düşürmek için izole bir toplulukta bir gece için saldırganlığı dışa vuran radikal bir sosyolojik teoriyi test etmektedir. Ama zalimlerin şiddeti, marjinalleşmişlerin öfkesiyle birleşince etkileri test şehrinin sınırlarından taşacak ve tüm ülkeye yayılacaktır.
Artık Yeni Kurucular, Amerika’nın siyasi tablosunun sorumluluğunu aldıkları için değişim ne kadar zalimce olursa olsun kesinlikle gelmektedir.
Dr. Updale (Oscar ödüllü Marisa Tomei – The Wrestler) riskli ve teorik bir deneyi gerçekleştirme fırsatını yakaladığında Arınma Gecesi’nin mimarı çok sevdiğini iddia ettiği ülkesinin mirasını sürdürmek için bir şans yakalar.
Dmitri (Y’LAN NOEL - HBO’da Insecure), vatandaşların hükümetlerini ve birbirlerini algılayışını sonsuza dek değiştirecek bir büyük bir kültürel çalışma için yaşadığı şehir olan Staten Adası’nın seçildiğini öğrendiğinde doğal olarak çalışmanın niyetinden ve amacından şüphe eder.
“Test Şehri”ndeki sevdiklerini kurtarmak için gereken her şeyi yapmaya hazır bir şekilde toplum aktivisti Nya (LEX SCOTT DAVIS - SuperFly) ve erkek kardeşi Isaiah (JOIVAN WADE - Doctor Who) ile birlikte insanları ve ülkelerinin insanlığından geri kalanları ne pahasına olursa olsun korumak için sokaklara çıkacaklardır.
Serinin en başarılı filminde The First Purge / İlk Arınma Gecesi’nin senaryosunu, serinin yaratıcısı JAMES DEMONACO (Arınma Gecesi, Arınma Gecesi: Anarşi, Arınma Gecesi: Seçim Yılı yazar/yönetmen) kaleme almış.
Yönetmen GERARD MCMURRAY (Burning Sands).
Dünya çapında fenomen olan filmin yapımcıları DeMonaco ve McMurray’e Blumhouse Productions’dan JASON BLUM (Insidious serisi, Get Out, Split), Platinum Dunes ortakları MICHAEL BAY, BRAD FULLER ve ANDREW FORM (A Quiet Place, Ouija serisi, The Texas Chainsaw Massacre), ve DeMonaco’nun uzun süredir yapım ortağı olan SÉBASTIEN K. LEMERCIER (Assault on Precinct 13, Four Lovers), p.g.a. eşlik ediyor.
McMurray’ye yetenekli bir ekip yardım ediyor. Ekipte görüntü yönetmeni ANASTAS MICHOS (Black Nativity, Baggage Claim), editör JIM PAGE (Secret in Their Eyes, No Good Deed), yapım tasarımcı SHARON LOMOFSKY (Man on Wire, Bring It On), kostüm tasarımcı AMELA BAKSIC (Netflix’te Barry, A Kid Like Jake) ve besteci KEVIN LAX (Burning Sands, Nowhere Fast) yer alıyor.
Filmin idari yapımcıları DeMonaco, STEVEN R. MOLEN (Paranormal Activity: The Ghost Dimension), JEANETTE VOLTURNO (The Purge serisi) ve COUPER SAMUELSON (Get Out).
İnanılmaz Öngörülü : İlk Arınma Gecesi Doğuyor
Dünya’nın, yılda bir gece için cinayet de dahil her tür suçun yasal sayıldığı kışkırtıcı konseptli Arınma Gecesi’yle tanışmasının üzerinden beş yıl geçti.
Distopik vaadiyle toplumu heyecanlandıran gerilim filmi Arınma Gecesi, çılgınlığı günlük hayatımıza taşıyan bir seriye dönüştü.
2014’te Arınma Gecesi Anarşi, zincirlerinden kurtulup sokaklara salındı, 2016’da Arınma Gecesi Seçim Yılı’nın siyasi komplosu ile seçmenlerimiz incelendi.
Her film ne kadar tehlikeli ve acımasız bir hal aldığımıza işaret etti.
Her Arınma Gecesi filmi, potansiyel geleceğimiz hakkında tartışmalar başlattı, izleyiciler Amerika’nın Yeni Kurucuları tarafından hayal edilen distopya dünyasına kapıldı.
Eğlencenin en etkilisinde olduğu gibi bu vaat ve söz bize, spekülatif gelecekle, yaşayacağımız toplumun sert gerçekliği arasında ince bir çizgi olduğunu hatırlattı.
Önceki bölümlerde izleyiciler, Shirley Jackson’ın “The Lottery”, Richard Connell’ın “The Most Dangerous Game”, A Clockwork Orange ve American Psycho gibi eserlerden ilham alan yazar/yönetmen James DeMonaco’nun hayata geçirdiği aldatıcı biçimde basit vaadiyle şoke olmuşlardı.
Yapımcıya göre bu karanlık evrene ilham veren, “korku satması “gereken siyasetçiler olmuş.
Arınma Gecesi serisinin filmleri, ahlakı bozuk bir hükümet, çıkardığı yasalarla, toplumumuzun en yoksullarını avlamamız için bizi yüreklendirdiğinde, toplumun kendini nasıl parçaladığını konu alıyor.
Vatandaşlar, kanun infazcısı olmak için cesaretlendirilirken, sadece yasalar bozulmakla kalmıyor aynı zamanda insanlar da bozuluyor.
İlk Arınma Gecesi’nin yönetmeninin kim olması gerektiğini görüşürken ilk üç filmin yaratıcısı DeMonaco ile yapımcılar Blumhouse Films’den Jason Blum, Platinum Dunes’dan Michael Bay, Brad Fuller ve Andrew Form ve ayrıca DeMonaco’nun yapım ortağı Sébastien K. Lemercier, görsel olarak şaşırtıcı açılışları olan sinema eserleriyle bilinen Gerard McMurray’i düşünmüşler.
DeMonaco bu hikayeyi diğer filmlere başlangıç olarak yazmış ve 2018’deki olaylara uygun ve ilginç olacağını düşünmüş.
Dehşetle birlikte sosyal eleştirilere de yol açan filmlerle göz alıcı bir sektör oluşturan Blum, bize McMurray’in serinin bu bölümüne gelişini anlatıyor; “Gerard’ın Burning Sands filmini izlediğimde bayıldım. Tüm Arınma Gecesi filmlerindeki ortaklarımız olan James’e ve Sébastien’a gönderdim. Onların da çok hoşuna gitti. Gerard’la buluştuğumuzda film hakkındaki vizyonundan etkilendik. Muhteşem bir iş çıkardı.”
DeMonaco’nun McMurray’in özgün dünyalar yaratma yeteneğini takdir ettiği gibi Lemercier de yönetmenin hem teatral eğlence hem de toplum için bir uyarı teşkil eden bir hikayeyi anlatabilme yeteneğine sahip olduğunu düşünmüş.
Yapımcı, insanlık tarihinde bizim için en iyi motivasyonlara sahip olan kişilerin düşüncelerinin yozlaştırıldığını söylüyor. Arınma Gecesi’nin mimarının düşüncelerinin ardında yatan da buymuş.
“Cehennem, iyi niyetle inşa edilir ve bence gerçekten de öyledir. Karl Marx ‘Capital’i yazdığında Çin’de ve Sovyetler Birliğinde milyonlarca insanın açlıktan ölmesini beklemiyormuş. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak istemiş. Ama sonuç hiç de öyle olmamış.”
Sonunda McMurray’in projeye ilgisini çeken muazzam bir komployu incelemek olmuş. DeMonaco’nun inşa ettiği dünyadaki seçilmiş liderlerin en tepesindekilerden gelen bir komplo. Yönetmen için DeMonaco’nun hikaye anlatımı, seriye olan tutkusu ve Blumhouse ile Platinum Dunes’un bir parçası olma fırsatı, kendisini bu evrene daha çok çekmiş.
Prodüksiyon ekibinin geri kalanı gibi o da etrafına bakıp, “Ya toplumda böyle bir yere gelirsek?” diye düşünmüş.”
Ayrıca DeMonaco ile yapımcılarının modern dünyamızda geçen bu bölüme, günümüz Afrikalı Amerikalı mahalle toplumunda yaşanan dehşet verici hikayelere ses ve hayat verebilecek bir yapım meydana getirmek konusunda da hassaslarmış.
McMurray, İlk Arınma Gecesi’nin ardında yatan vaadin kendisine birçok yönden hitap ettiğini söylüyor.
"Bu tür, birçok kişiye olduğu gibi bizim de gerçek dünyanın kötülükleriyle boğuşmamıza olanak veriyor."
Yönetmen şunları da söylüyor; “Korku filmleri çok korkunç görünen şeyleri gerçek hayata getirir, fikirleri ise öcülere, canavara, belki yüzleşebileceğimiz ya da fethedebileceğimiz bir benzetmeye dönüştürür. Arınma Gecesi serisi de devam etti, çünkü yaşadığımız dünya hakkında söyleyecek bir şeyleri var. Bu kez sizi, her şeyin başladığı noktaya, izole bir sosyal deney olarak başlayan olayın, nasıl hayal edilemez bir şeye dönüştüğüne götüreceğiz.”
O canavarların en kötüsü ve en dehşet verici olanı da insanın ta kendisidir.
DeMonaco, bu seriyi bir benzetme olarak yaratmış. İzleyicilere “Ya sonumuz bu tür bir dünya olursa? Ya hükümetimiz bizi birbirimizi avlamaya ve toplumun en zayıflarını yok etmeye zorlarsa? Ben de katılımcı olur muyum yoksa makinenin kendisiyle mi yarışırdım?”
McMurray yanıtlıyor, "biz makineyle savaşıyoruz."
Yönetmen, İlk Arınma Gecesi’nin şehir dünyası hakkında New Orleans Louisiana’daki 7. Koğuş’ta büyüdüğü hayatın öğeleriyle garip benzerlikler olduğunu söylüyor.
Her zaman başkalarını savunmasını ve adaletin sesi olmasını söyleyen bir baba tarafından yetiştirilen yapımcı, kendisine teslim edilen karakterlerin asla geri adım atmayacak olmasını çok sevmiş.
Ayrıca yardımcı oyunculara, uzun süre sürgün edilmiş olanlar hakkında hikayeler anlatma arzusu da varmış.
Sinemada, Get Out ve Moonlight ‘tan Straight Outta Compton ve Black Panther’a kadar siyahi deneyiminin birçok yönüne hitap eden gelişmekte olan rönesansla birlikte, yeterince temsil edilmeyen izleyici kitlesinin, beyaz perdede seslerini duyurmak, hikayelerini anlatmak için büyük bir açlığı vardı.
Eski bir korku türü hayranı olan McMurray bunun, sistemik baskı olaylarıyla, yetersiz temsil edilmeyi vurgulayan benzersiz bir film yapmak için, önemli bir fırsat olduğunu düşünmüş. Özellikle ilginç olan, İlk Arınma Gecesi hikayesinin kişisel bir hikaye olmasıymış.
DeMonaco, öncelikle Staten Adası toplumunda birbirlerine bağlı Afrikalı Amerikalı ve Latin karakterlerin yer aldığı bir hikaye yaratmış. Eski sevgili olan Dmitri ve Lex, şehrin ihtiyaç duyduğu bir zamanda bir araya gelmeye zorlanmaları, kalp kırıklıklarını bir kenara bırakarak birbirlerine destek olmaları gerekmektedir.
Bilinçaltımız, en kötü içgüdülerimize izin veren bir günlük yasasızlık fikriyle cezbedilmeseydi, hiç doğal olmazdı.
McMurray şunları söylüyor; “bence 12 saat boyunca hiçbir kısıtlama olmadan istediğiniz her şeyi yapabilme fikrine bayılıyoruz. Kendimize ‘Arınma Gecesi’nde sen ne yapardın?” diye soruyoruz. Bununla birlikte bütün bunların nasıl başladığını hiç bilmiyor ve anlamıyorduk.”
Yapımcı 2005’in Katrina kasırgasını yaşamış ve ilk elden kendi hükümeti tarafından terk edilmenin ve halkımızın evlerinin dışındaki umutsuzluğu deneyimlemesinin nasıl bir şey olduğunu biliyormuş.
Hükümetin yoksul vatandaşlarımıza nasıl davranabileceğini hatırlayan McMurray, siyasetçilerin bu karanlık sosyal deneyi uygulama zamanının geldiğine karar vermeleri fikrine yönelmiş. “Serinin tüm hayranları gibi ben de her şeyin nasıl başladığını ve o insanların nasıl tepki verdiklerini merak ettim. James’in hikayesi önceki bölümlerden daha kişisel. Bir kişinin ilk kez arınma yaptığı ilk bölümü görüyoruz ve daha sonra yayılıyor.”
Evet, bu Arınma Gecesi önceki bölümlere göre kesinlikle daha siyasi. “Renkli bir yapımcı olarak projeye geldiğimde doğruca siyasi sorunlara işaret etmek istedim. Bence toplumda şimdi yaşadığımız bazı sorunlar, Arınma Gecesi’ne hitap ediyor. Bu filmi gerçekliğe dayandırarak, bu Arınma Gecesi’nde daha farklı bir hikaye anlatabileceğimi ve izleyicilere nasıl başladığını, halkın neler yaptığını ve şimdi toplum olarak bu fikre neden bu kadar yakın olduğumuzu anlatabileceğimi düşündüm. Kendimi izleyiciler için daha kişisel bir hikaye anlatmaya bıraktım. Aynı zamanda onlara film boyunca aksiyon korku bölümleri de sundum.”
Platinum Dunes’un bu seriye dönüp durmasının bir nedeni de yapımcıların bu türün diğer türlerden farklı olarak kendi içimize daha derinden bakmamıza olanak verdiğini belirtiyor.
Ekibi A Quiet Place filmini tamamlayan yapımcı Fuller, Arınma gecesi serisinin bu türdeki yerini anlatıyor; “İlk Arınma Gecesi, izleyicilerin bu çılgınlığın nasıl başladığına dair tepkisine bir yanıt. Ayrıca aşırı baskıcı bir hükümetin halkına neler yapabileceğini anlamaları için de bir fırsat veriyor. Hikayemizdeki vatanseverler şehirlerine yapılan bir saldırıdan sağ kurtulabilmek için her şeyi yapıyorlar. Siz de Arınma Gecesi’nden kurtulabilenlerle birlikte kurtulduğunuzu hissedeceksiniz.”
Ateşi Körüklemek : Gerilimin Oyuncu Seçimi
Gerilim, korku ve aksiyon filmleri izleyicilerin, dünyamızın en karanlık yanlarını, etrafında arkadaşları ve aynı görüşteki yabancılarla birlikte, güzel bir korku eşliğinde ve de güvenli bir şekilde incelemelerine yardım eder.
İlk Arınma Gecesi’nde bizi en başa götürecek arkadaşlar için, düşmanlar, acıyı, intikamı ve tutkuyu hissederken kendilerine, “Arınmalı mıyız? Bu çılgınlığı durdurmalı mıyız? Sevdiklerimizi korumak için ne kadar zorlu savaşmalıyız?” diye soran ve duygu seline kapılan karmaşık karakterler seçmek çok önemliymiş.
Oyuncuların hepsi, rollerine büyük bir sadakat duyarak ve bu evrendeki hiç kimsenin daha önce arınmadığını ve kimsenin ne bekleyeceğini bilmediğini anlayarak gelmiş.
Bu bir izleyiciye, “O sahneden o kadar korktum ki neredeyse sinemadan çıkacaktım.” Ya da “Ya bizim hükümetimiz de bunu yapsaydı? Bizim ülkemizde de gerçekten olabilir mi?” diye sormasını sağlayabilmek üzere tüm oyuncular bunun bize kendimizin en iyi ve en kötü yanlarını gösteren bir sosyal deney olduğu gerçeğine bağlı kalmışlar.
Bununla birlikte yine de karakterlerinin acılarına ve imkansız kararlarına yoğunlaşmaları gerekmiş.
Filmin kahramanları ve kötü karakterleri de son derece karmaşıkmış. Söz konusu, Arınma Gecesi’nin mimarını seçmek olduğunda, yapım ekibi ideal Dr. Updale’in kim olabileceğini düşünmüş. Toplumun iyiliği için yeteneklerini kullandığına inanan zeki bir psikolog olan Updale daha sonra, başlattığı şeyin korkunç etkisini fark eder.
İnsanların tarih boyunca nasıl davrandıklarını incelemiş bir araştırmacı olan Dr. Updale, içgüdüsel olarak şiddet eğilimli olduğumuz hipotezini sunuyor. Onunla mücadele etmek yerine onunla uyumlu olmanın ve insanların bir gün için içgüdülerinin sesini dinlemelerinin, sonra yılın geri kalanında kendilerini zapt etmenin daha kolay olabileceğini söylüyor.
McMurray şöyle anlatıyor; “Arınma Gecesi hakkında bir kitap yazmış bir araştırmacı. Hükümet de onun fikirlerini uygulamış. Mimar, iktidardakilerin insani tarafını gösteriyor. Bu rol için Marisa Tomei’yi seçtik. Psikoloğu canlandırma konusunda müthiş bir iş çıkarıyor.”
Blum, “iyi” doktorun motivasyonunu ve Oscar ödüllü oyuncunun role katkılarını şöyle anlatıyor; “Marissa, yeni Kurucular’ın yanında görev alan bir karakter. Ama o kadar yüksek bir konumda değil. Staten Adası’ndakiler gibi Dr. Updale da bunun aslında iyi şey olduğu fikrine kapılıyor. Bozuk bir fikir olduğunu fark ettiği anda durdurmaya çalışıyor. Marisa’nın bu rolde çok iyi olduğunu düşündük. Bu filmde bu düzeyde bir oyuncuya sahip olmak kesinlikle dehşet verici.”
Bu hükümetin aslında ne yaptığını ilk yakalayan karakterlerden biri Dmitri. Sokaklarda uyuşturucu satan, olasılık dışı bir anti kahraman olarak Dmitri, yeni Kurucular’dan uzun süredir şüpheleniyormuş. McMurray, Dmitri’yi bu toplumu seven ama suç yoluna girmeye zorlanmış iyi biri olarak görüyor. Özel yeteneklerini yakın çevresini korumak için kullandığında halkın kahramanı oluyor. McMurray şöyle özetliyor; “hükümet için çalışanların insanları öldürdüğü büyük bir apartmana giriyor ve herkesi kurtarıyor.”
HBO’daki Insecure dizisinden Y’lan Noel, bu önemli rol için seçilmiş. Role racon, kas gücü ve duygusal derinlik katan oyuncu, Arınma Gecesi’nde alışılmışın dışında bir lideri canlandırıyor. Yönetmene göre kendisine sunulandan daha iyi bir fırsata sahip olabilecek insanlara çok önem veriyor.
Noel, parlak bir zırh giymiş klişe bir şövalyeden çok farklı olan karakterinin karmaşık yönlerini şöyle anlatıyor; “Dmitri, kendi çevresinin bir ürünü. Bir kavgayı bitirecek biri ama kötü değil. Ayrıca toplumun kalbi. Yani kendi içinde uzlaşması gereken çok şey var.”
Oyuncu karmaşık karakteri canlandırmak fırsatını hemen kabul etmiş. Noel’e göre “doğuştan bir lider ama dürüst olmak gerekirse aynı zamanda her yolu olan biri. Bu süreçte en önemli şey, hem topluma bu kadar değer verip, hem de aynı zamanda ona zarar veren bir rol oynayabildiğini tanımlamaktı. Oynaması çok zor bir zıtlık ama gerçek dünyada da tıpkı Dmitri gibi olan insanlar var.”
Noel, bir oyuncu olarak DeMonaco’nun her kadroda olduğu gibi karma bir grup olan Staten Adası sakinlerini geliştirme şeklini çok beğenmiş. Murray’i bu hikayeye çeken temaları şöyle anlatıyor; “Unutmayın burası güçsüzlük duygusunu deneyimleyen ve sesi olmayan çok sayıda insanın olduğu bir toplum. Bazıları bunun güçlerini belli bir şekilde ifade etme fırsatı olduğunu düşünebilir. Bundan yararlanmaları gerekiyor. Denekler bunu çok iyi biliyor ve bunun bazı kişilerin güçlü olmak için yararlanmaya çalışacakları, kendilerini cezasız bir şekilde ifade etmeyi deneyimleyecekleri bir durum olabileceğinin de farkındalar.”
Bu karakterler Staten Adası sakinlerimizin yüzü ve aynı zamanda direnişin de sesi. Dmitri’nin eski sevgilisi Nya, bir umut ışığı ve mahallelerinde iyi olan her şeyin simgesi olan bir toplum aktivisti.
Küçük erkek kardeşi Isaiah, Arınma Gecesi’ne katılabileceğini fark etiğinde ateşe çok yaklaşıyor. Abla kardeş, İlk Arınma Gecesi evlerinin eşiğine kadar geldiğinde deneye yakalanıyorlar. Nya, kardeşinin koruyucusu ve aynı zamanda toplumunun sesi. Halkını bu nefreti aşması ve kendilerini içine çekmeye çalışan hükümete direnmeleri için yönlendiriyor. Kardeşi de aynı şekilde ablasını korumak için aynı şeyleri yapar.”
Dimitri, nihai koruyucuları. Bu çılgın gecede kendisiyle birlikte kalmaları için ısrar ediyor. Mahallenin kuşatma altında olduğunu biliyor. Vatandaş kılığına bürünmüş askerler tarafından sokağa çıkmaya zorlandıklarında bu makineye karşı savaşması ve halkını savunması gerektiğini biliyor. Savundukları şey yok edilmesin diye, halkı için canını verebilir.
Noel şunları söylüyor; “Trajedi, kişinin önceliklerini belirlemesini, değerlerini yeniden sıralamasını ve her şeyi olduğu gibi görmesini çok özel bir şekilde yapıyor. O gece yaşananlar Dmitri'yi harekete geçiriyor ve bu eyleme ilhamı, büyük ölçüde Nya veriyor.”
McMurray şunları söylüyor; “Nya ve Dmitri’nin filmdeki olayların öncesinde bir ilişkisi varmış. Hala bir bağları var. Ama Nya onu uyuşturucu satıcısı olduğu için terk etmiş ve daha iyi bir yola gitmek istemiş. İlginç olan şimdi ikisi de kendilerini aynı tarafta buluyorlar. Tıpkı Dmitri gibi Nya da yeni Kurucuların bu korkunç fikriyle savaşmak için çok şey yapıyor.”
SuperFly’dan Lex Scott Davis, Nya rolünü canlandırmak için seçilmiş. Yapımcılar elemelerdeki performansından etkilenmiş.
Doctor Who’dan Joivan Wade de Isaiah rolüyle yapıma katılmış. Onun da geniş görüşlü, manipülatif küçük erkek kardeşi ustaca canlandırması da aynı şekilde güçlüymüş.
Yönetmen şunları söylüyor; “Nya da Park Hill’den. Bir aktivist ve Arınma Gecesi’ne tamamen karşı. Topluma zarar vereceğini düşünüyor ve kardeşiyle halkının geri kalanını bu deneyden tamamen korumak istiyor. Isaiah, hikayemizin gençliğini temsil ediyor. Kötü bir yolda başı boş dolaşıyor. Sonunda herkes için olayları başlatan Arınma Gecesi’nde onun başını biraz belaya girmiş görüyoruz. Yine o ana dönüyoruz.”
Davis, bize Nya ve onunla olan bağlantısı hakkında şunları söylüyor; “Toplumu için bir aktivist ve çok güçlü biri. Onu savaşçı bir prenses olarak düşünüyorum. Onun için hiçbir şey kolay olmamış. Bu yüzden sahip olduğu ya da olmadığı her şey için çalışıyor. Vazgeçmenin asla bir seçenek olmadığı kadar güçlü ve bir sorunun çözülmesinin imkansız olduğu fikrini kabul etmiyor.”
Kardeşine hem ablalık hem de annelik yapan Nya'nın dünyası, hem bir şeyler verdiği hem de aldığı insanlara dayanıyor.
“Nya ve Isaiah’ın yaşadığı toplum, içinde büyüdükleri toplum. Özellikle de çoğunluğu siyahi, bir kısmı da Latin olan bir toplum. Herkesin birbirini tanıyacağı kadar küçük. Veya bir kişiyi doğrudan tanımıyorsanız bile onlar annenizi tanıyordur. O derece sıkı ilişkileri olan yerlerden biri. Buradaki insanların çoğu aynı okul bölgesinde veya aynı binada büyümüş.”
Wade, karakterinin ablasıyla olan güçlü bağı hakkında şunları söylüyor; “Isaiah ve Nya arasında çok tatlı ve güzel bir ilişki var. Hem abla kardeş hem de ebeveyn ilişkisi gibi. İkisinin de kendi fırsatlarında ve zamanlarında birbirleri için bu rolleri üstlendiklerini düşünüyorum. Nya sürekli Isaiah’ya bakmaya, doğru yolda olduğundan emin olmaya çalışıyor. Onun için en iyisini istiyor ve Staten Adası’nın başka yerlerinde çok fazla şey görmüş ve kardeşinin de o dünyanın tehlikeli bölgelerinde büyümesini istemiyor.”
Nya’nın yalvarmalarına rağmen Isaiah, Arınma Gecesi’ne katılmaya karar veriyor. Wade şunları söylüyor; “Erkekliği sınandığında intikam almak istemesi onun için çok önemli. Skeletor (ROTIMI PAUL), onu bıçakla yaralıyor ve kendisini yenik hissediyor. Bunu dışarı çıkıp erkek olmak için ilk fırsatı olarak görüyor. Isaiah, uyuşturucu satmaya başlıyor, kullanılıyor ve başka bir deyişle biraz da aptal yerine koyuluyor. “Hayır. Bunun olmasına izin vermeyeceğim.” Dediği bir noktaya geliyor.”
Yardımcı oyuncular arasında psikopat Skeletor rolünde, Paul rol alıyor. Lemecier’e göre “hiçbir gündemi olmayan ama sadece kötü olmaktan keyif alan biri.
MITCHELL EDWARDS, Kels rolünde, MO MCRAE, 7&7 rolünde ve JERMEL HOWARD da Lorenzo rolünde.
Dmitri’nin en yakın üç arkadaşı ve koruyucuları. SIYA, Dmitri’nin sağ kolu Blaise rolünde. LUNA LAUREN VELEZ, utangaç, masum kızı Selina’yı (KRISTEN SOLIS’in canlandırdığı) korumaya çalışan bekar anne Luisa rolünde.
MUGGA, Nya ile Isaiah’nın sevecen belalı teyzeleri (herkesi ve her şeyi bilen) Dolores rolünde. ARLO SABIAN, sadece siyasi sebeplerden dolayı kötü olan Kurmay Başkanı Patch Darrgh rolünde, STEVE HARRIS ise halkına bu deneyin yapılmasına izin vermeyecek olan eski kafalı bir Staten Adası güvenlik görevlisi olan Freddy rolünde.
Yapımcılar, hem başrol hem de yardımcı oyuncuların muhteşem yetenekleri karşısında çok etkilenmiş. Yapımcı Form şunları söylüyor; Kadromuz olağanüstü. Ezenleri ve ezilenleri canlandırma yetenekleri inanılmazdı. Bunun serinin dördüncü filmi olduğuna inanamıyorum. Oyuncularımızın yarattığı dünyaya yeni uyandığımı düşünüyorum. Buna işlerine getirdikleri disiplin ve Gerard’ın onlara verdiği ilham da dahil.”
Mahalleye Hoş Geldiniz : New York’ta Çekim Yapmak
Yapım, İlk Arınma Gecesi için New York’ta Buffalo şehrine yönelmiş. McMurray, Buffalo Film Komisyonu’nun ve Vali Byron Brown’ın ofisinin desteğinden çok etkilenmiş. Kendilerine şehrin tüm kaynaklarına erişim verilirken ve güçlü Latin ve siyahi toplulukları kendilerini çok iyi bir şekilde karşılarken yönetmen Buffalo’nun Staten Adası’nın iç kısımları gibi olabileceğinden emin olmuş. Bu ayrıca McMurray’in New Orleans’ta birlikte büyüdüğü insanları yansıtabilecek yerel oyuncular da bulmasına olanak vermiş.
İlk Arınma Gecesi için Staten Adası iki nedenden dolayı seçilmiş; Birincisi, New York’un ilçelerinden biri olan ücra bir ada olduğu ve izole edilebildiği için. Köprü kaldırılıp kapatılabiliyor böylece deneyde insanların gece olduğunda girip çıkmalarına izin verilmiyor. İkinci nedeni ise serinin yaratıcısı olan DeMonaco’nun semti olması.
Blum, ne yaptıklarını ve neden burada olduklarını şöyle anlatıyor; "Arınma Gecesi’nde, kime sorduğunuza bağlı olarak farklı yanıtlar alırsınız. Yeni Kurucular büyük bir şehirdeki kapalı bir ada olduğu için olduğunu söyler. Ama asıl nedeni, gizli bir gündemleri olması ve aslında bir sınıf savaşı olması ve yoksul halkı birbirlerine öldürtmeleridir.”
“Filmdeki semt, Staten Adası’nda Park Hill denilen bir bölgede bulunuyor. McMurray şunları söylüyor; “Irk olarak siyahilerle Latinlerin bulunduğu bir yer. Suç oranının, şiddetin, çetelerin yüksek olması gereken bir yer ama buradaki insanlar birbirlerini seviyor ve destekliyor. Ayrıca filmde resmedilen birçok şeye rağmen topluluklarını seviyorlar. Yapımcı mekanımızla epey bağ kuruyor. Park Hill, benim geldiğim yerdeki insanlara benzeyen halkın bulunduğu bir yer. Bu mekan çok özel geldi, çünkü halkla, mücadeleleriyle, uğruna savaştıkları ve inandıkları şeylerle bağ kurduğumu hissettim. Park Hill’deki insanlarda kendimi gördüm.”
Hükümet, insanların adada kalmasını sağlamak için onlara adam başı 5000 dolar teklif ediyor. McMurray şunları söylüyor; “Staten Adası’nda Park Hill gibi yoksul bir topluluk için bu çok para. Kendilerine teklif edildiğinde insanlar adada kalıp katılıyor. Bunun doğru olduğunu düşünüyorlar, çünkü o paraya ihtiyaçları var.”
Davis, yönetmenin düşüncelerine katılıyor; “Toplum, Arınma Gecesi’ne sadece parasal kazanç olduğu için katılıyor. O kadar. Herkes mücadele veriyor ve geçinmeye çalışıyor. Sonunda bir şekilde kendilerine sunulan parayla, eğer o gece hayatta kalabilirlerse duaları kabul olmuş oluyor. Uzaktan bakınca kulağa çok kolay geliyor, değil mi? “Tamam. Bu bir tek geceden sağ çıkarsam bu kadar para kazanıyorum.” Temelde para yüzünden. Hükümet, böyle basit olabilmesi için ayarlamış.”
Arınma Gecesi’nin asıl amacı ise kesinlikle hükümetin, Yeni Kurucuların yoksullara sunduğu hizmetleri elemesi. Refaha ve hükümet desteğine artık ihtiyaç olmadığını düşünüyorlar ve bu fikri uygulamak istiyorlar. İnsanlar birbirine saldırdığında suçun ve şiddetin sonucunda bakmaları gereken insan sayısı daha az olacak. Bu Arınma Gecesi’nin Birleşik Devletleri yeniden canlandıracağını düşünüyorlar. Özellikle de Staten Adası’nı. Kurmay Başkanı insanların arınmadığını fark edince, diğer vatandaşlara devreye girip insanların katılmalarını sağlamalarını söylüyor. Sadece, deneyin gerçekten işe yaradığını göstermek istiyor. Buffalo, bu görselleri yakalamak için ideal bir mekan olduğunu kanıtladı.
Lemercier’e göre, Buffalo’da çalışmanın ve çekim yapmanın en iyi yanlarından biri kendisine Park Hill’den Nya’yı hatırlatan toplum gönüllüleriyle buluşmak olmuş. Şunları söylüyor; “Bunlar kilise temsilcileri, rahipler, Kız ve Erkek Kulüpleri temsilcileriydi. O insanların toplum için çalışmaya harcadıkları enerjiyi görmek son derece etkileyiciydi. Hayatlarını feda ediyorlar ve daha fazlası için çalışıyorlar. Bunu görmek çok etkileyiciydi. İnsanların dünyaları uğruna savaşmaları bu ülkede çok büyük bir güç ve Nya geldiğiniz yerle gurur duymayı temsil ediyor.”
Yönetmen Buffalo’daki en büyük sahnelerden birini yüzlerce figüranla yakalamış. Bu sahne yapımcıların ve McMurray’in çoğumuzun gerçek bir Arınma Gecesi’nde yapacağını düşündükleri şeyleri yansıtıyor. Biraz çılgınlaşırız ama kötüye dönüşmeyiz. McMurray şunları söylüyor; “Gördüğünüz en güzel parti. İnsanlar sokaklara çıkıp içiyor, dans ediyor ve iyi zaman geçiriyor. Suç şiddet ya da cinayetle ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Sadece özgür olmak ve herhangi bir baskı olmadan kendini anın keyfini çıkarmaya bırakmak önemli. Bu gecede yasadışı olan her şey artık yasal. Muhteşem bir parti ve bunu gören herkes Arınma Gecesi’ne katılmak isteyecek.”
Wade, o çekim gününün favorilerinden biri olduğunu söylüyor; “Arınma Gecesi partisinin filmdeki en gerçek anlardan biri olduğunu düşünüyorum. Staten Adası’nda gerçek bir Arınma Gecesi yapacak olsaydınız insanlar böyle yapardı. Kimseyi öldürmek istemiyorlar. Bu fırsattan yararlanıp özgün bir mahalle partisi vermek, sokak karnavalı yapmak istiyorlar. “Biz bu şeye katılmayacağız. Hadi bundan en iyi şekilde yararlanalım ve parti yapalım! Her zaman yaptığımız şeyi yapalım ve iyi vakit geçirelim” demeye benziyor.”
Devrimi Tasarlamak : Sahne Arkası
McMurray’in filmin tasarımındaki asıl amacı, görsel olarak çocukken kendisine ilham veren 1990’ların filmlerine gönderme yapmak olmuş.
Boyz n the Hood’dan Do the Right Thing’e kadar o zamanın filmleri bu kişisel tarza, pürüzlü ama yine de muhteşem bir havaya sahipti.
Yapım tasarımcı Sharon Lomofsky ve görüntü yönetmeni Anastas Michos ile birlikte film tarzının üstünde, modern korku ve gerilim türleri arasında bir etkileşim tasarlamış.
Yönetmen için beyaz perdede paylaştığı kültürleri “güzel ve zarif” bir şekilde canlandırmak önemliymiş.
Buffalo’nun geniş açılarını yakalayarak Staten Adası’nı büyük ve engin gösteren McMurray ve görüntü yönetmeni, Nya ile Dmitri arasındaki yakın anlar ve Park Hill’deki korkunç saldırılardan bazıları için daha yakından çekimler yapmış.
Tehlikeli Sahneler
Tehlikeli sahneler koordinatörü HANK AMOS, filmdeki birçok oyuncunun kendi aksiyonunu canlandırmaya gönüllü olmasından memnun olmuş. “Oyuncularımızın hepsi dünden hazırdı. Ekstra zorlu hazırlıklar için sıra dışı bir çaba gösterdiler. Aksiyonun inandırıcı olması için birkaç darbe ve morluk yaşadılar. Araç çalışmaları da yaptık. Büyük bir araba kazası, ateşler, silahlı çatışmalar var. Aklınıza ne geliyorsa filmde göreceksiniz.”
Koordinatörün en sevdiği sahnelerden biri de Dmitri’nin halkını kurtarmak için ne kadar ileri gideceğini gösterdiği acımasız, yakın plan merdiven sahanlığı savaşıymış.
DeMonaco o sahneye “Die Hard’ın çılgın bir versiyonu” diyor. Amos şunları söylüyor; “Y’lan çok çalıştı. Hepsini bir planda çektik. Yani Y’lan’ın baştan sona hazır olması gerekiyordu. Onun için büyük bir koreografiydi. Y’lan’ın merdivenden düşmesini, ayağa kalkıp savaşmaya devam etmesini çözmek izleyicilere kalacak.”
Amos ve ekibinin başrolde bir hayranı varmış. Noel şunları söylüyor; “Güçlü olmayı seviyorum. Bu yüzden vücudumun forma girip bunu deneyimlemesi iyi oldu. Merdiven sahanlığındaki sahne gerçekten nabzımı hızlandırdı ve adrenalinimi yükseltti. Bizimle birlikte çalışan tehlikeli sahne ekibi ile silahtarımız yaptıkları işte çok iyilerdi.”
Sıra filmin başrol aktrisine geldiğinde Amos övgülerinde aynı oranda heyecanlı. “Bu Lex’in ilk büyük aksiyon filmi. Ben de ona uzaktan bakıp geniş bir açıdan görmeye çalıştım. Ama her zaman yüzünde büyük bir gülümseme vardı. Bir sahnede büyük bir silahlı çatışmanın içindeydi ve ona ‘Lex, şu anda gülümsemen gerekiyor’ diye hatırlamam gerekti. Ama o anlamda onun için her şey yeni bir deneyim. Oldukça tehlikeli durumlarda yer aldı. Bir noktada yolda yürüyor ve sonra bir anda ortaya bir pala çıkıyor. Palanın yüzüne gelmesine santimler kala zamanlamayı ayarlaması için onunla birlikte çalışmamız gerekti.”
Davis, Amos’un en hızlı öğrenen öğrencilerinden biri olmuş. “Lex gibi aksiyon bölümlerini çekmeyi çok seviyorum. Bir projede ilk kez bu kadar aksiyon çekiyorum. O yüzden burada olduğum, nasıl yapıldığını ve çekildiğini öğrendiğim için bile heyecanlıydım. Mekaniğini keşfetmeyi ve muhteşem tehlikeli sahneler ekibimizden bir şeyler öğrenmeyi çok sevdim. Kötü işlere girişmek çok heyecanlıydı!”
Gerilimin Maskeleri
Oyuncuları giydirmek için tecrübeli kostüm tasarımcı Elisabeth Vastola getirilmiş.
McMurray için arınmacıların neden maske taktığını düşünmek ilginç olmuş.
Dr. Updale, Arınma Gecesi’ne katılanların (gönüllü olarak ya da kandırılarak), sokaklarda korkunç suçlar işlerlerken maske taktıklarına tanık olmuş. Bunun dünyevi arzularından ve kendilerinin gerçekten önemli bir parçasını baskıladıkları için utandıklarını düşünmüş.
Yapımcı Lemercier, serinin nasıl ikonik maskeleriyle ünlendiği hakkında bize bilgi veriyor; “Her türlü karnavalda ana fikir, özellikle o gece ortak ahlaki davranışın sınırlarının aşılmaması, ama sadece gevşetilmesi üzerine kurulmuştur. Avrupa’da ve Venedik’te uzun yıllardır böyledir. İnsanlar maske taktıklarında yapmamaları gereken bir şeyi yaparlar ve gizlenirler. Bu sembolik bir şekilde “Aslında bu ben değilim” demektir. Buna göre, Arınma Gecesi sırasında maskenin izleyici için ne anlama geldiğini sormamız gerekti.”
Davis, İlk Arınma Gecesi karakterlerinin kendilerini içinde bulduğu distopya dünyasıyla ilgili söylemesi gerekenleri takdir ediyor.
“Bu hikayeye asıl korku unsurunu getiren biz Afrikalı Amerikalıların ve diğer azınlık grupların tarihte yaşadıklarını tasvir eden görüntüler. Sadece ürkütücü bir palyaço olmak ya da iskelet maskesi takmak yerine Ku Klux Klan başlıklarımız veya siyahi maskeleri ya da halk gösterilerinde takılan maskelerimiz var. Bence bu klasik, ürkütücü palyaço kostümünden çok daha korkunç.”
Yapımın tamamlanmasıyla birlikte McMurray, uzun gece sırasında kendisinin ilham verdiği, duygu seline kapılan otantik karakterlerin yer aldığı yapımda yaşadıkları hakkında şunları söylüyor; “İlk Arınma Gecesi’nin yapımı muhteşem bir deneyimdi. Birçok eğlenceli şey yaptım. Aksiyon, şüphe ve gerilim yarattım. Gerçeğin oldukça iç karartıcı bir hal alabileceğini gösterdim. Türlerin karışımı oldu. İnişli çıkışlı bir gerilim yolculuğu oldu ve izleyicilere bir filmden istedikleri her şeyi vereceğini umuyorum.”
Yapımcı Blum, insanları bu dünyadaki bu yola getiren şeyin pazarlamanın gücü olduğunu söylüyor ve mesajı verene karşı dikkatli ve uyanık olmamız gerektiğini belirtiyor.
“Bunu kabul etme nedenleri Yeni Kurucuların çok iyi pazarlamacılar olması. Arınma Gecesi’nin iyi bir şey olduğu ve arınmanın ister zengin ister yoksul olun, topluma yardım edeceği fikrini sattılar. Eğlenceli olacak, iyi bir şey. Toplumun üzücü bir yansıması olarak birçok kişiye bu mesaj verildi. Ama bu, aynı zamanda güçlü bir liderliğin bir fikri nasıl satabileceğini de gösteriyor ki bu çok daha kötü.”
Universal Pictures sunar -Perfect World Pictures işbirliğiyle- Bir Platinum Dunes/Blumhouse/Man in a Tree Yapımı: The First Purge / İlk Arınma Gecesi.
Oyuncular: Y’lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Steve Harris ve Marisa Tomei.
Oyuncu seçimi: Terri Taylor CSA, Sarah Domeier CSA, Christine Kromer CSA.
Müzik süpervizörü: Jonathan Christiansen.
Müzikler: Kevin Lax.
Kostüm tasarımcı: Amela Baksic.
Editör: Jim Page ACE
Yapım tasarımcı: Sharon Lomofsky
Görüntü yönetmeni: Anastas Michos ASC.
İdari yapımcılar: James DeMonaco, Steven R. Molen, Luc Etienne, Jeanette Volturno, Couper Samuelson.
Yapımcılar: Jason Blum, Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller, Sébastien K. Lemercier, p.g.a. İlk Arınma Gecesi’nin yazarı: James DeMonaco
Yönetmen: Gerard McMurray.
© 2018. Universal Studios.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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