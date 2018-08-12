12.08.2018
'Baba Nerdesin Kayboldum'un afişi yayınlandı!
Kendisini, yıllar önce reddettiği hayatın tam ortasında bulmuştur.
Her şey sabitlenmiş gibidir.
Bir babanın gidişi midir yıkım?
Hayalleri kaybolan bir nesil, değiştirmek istedikleri bir dünyada neden kendine bir yer arar?
Alışılmış düzeni bozmamak için oynanan oyunlar, tekrarlanıp gider.
Aşkın eski-yeni hayatıyla nasıl başa çıkabilir?
Bir kadının sevgisi; zamanı geri almaya ve zihinsel çelişki içinde olan bir adama doğru çıkışı bulmaya yardımcı olur mu?
Gerçeklerden niye utanılır, sakladığımız için mi?
Aşkın; giderek daralan çemberin içinde, ailesi, dostu Ali ve onu değiştirmeyi kendisine görev edinmiş Oya arasında yeni bir hayat kurabilecek mi?
Baran Akbulut, Yıldız Çağrı Atiksoy, Yiğit Kirazcı, Bestemsu Özdemir, Tomris Çetinel, Murat Göksu, İbrahim Raci Öksüz, Özgür Dereli, Alpay Yurtseven, Fırat Turgut’un rol aldığı Baba Nerdesin Kayboldum filminin afişi yayınlandı.
Kendine özgü bir sinemasal anlatım dili ile dikkatleri üzerine çeken Baba Nerdesin Kayboldum’un öykü yapısı, farklı karakterler üzerinden ilerliyor.
Gündelik hayatta her zaman fark edilemeyen durumlar, filmin içinde beklenmedik bir finalle sonlanıyor.
Dağıtımcılığını Chantier Films’in yaptığı Baba Nerdesin Kayboldum, 07 Eylül 2018 Cuma günü sinemalarda!
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