Bajrangi Bhaijaan, 17 Ağustos'ta vizyonda!

Annesi bir ümitle tedavi olması için onu Hindistan'a götürmeye karar verir.
Ancak onca fedakarlıklarla çıktıkları bu yolculukta Şahida, uyuyan annesinden habersiz trenden iner.
Tren hareket edince sesini duyuramaz ve bir başına oracıkta kalır.
Bilmediği topraklarda ailesinden uzak kalan küçük kızın yolu, Bajrangi (Salman Khan) adlı iyi kalpli bir adamla kesişir.
Ancak Bajrangi ona yardım etmeye çalışsa da konuşamayan kızın ne adını ne de evinin yolunu öğrenemez.
O sırada Bajrangi de sevdiği kadın Rasika ile evlenmeye çalışıyordur.
Ama Rasika’nın babası evlenmeden önce Bajrangi'ye kendini kanıtlaması ve ev alması için belirli bir süre vermiştir.
Ancak Bajrangi, bu çaresiz küçük kızı tek başına bırakamaz.
Kaderin bir araya getirdiği ikili Şahida’nın ailesini ararken macera dolu bir yolculuğa çıkarlar.
Bollywood’un dünya çapında en ünlü oyuncularından Salman Khan’dan yürekleri ısıtan, sevgi dolu bir hikaye Bajrangi Bhaijaan: Sevginin Gücü.
Salman Khan’ın yapımcılığını da üstlendiği film, Dangal gibi tüm dünyada en çok izlenen Hint filmlerinden.
Gösterime girdiği her ülkede büyük beğeni toplayan Bajrangi Bhaijaan, Dangal ve Secret Superstar filmlerini ülkemizde izleyiciyle buluşturan, Aamir Khan’ı Türkiye’ye getiren FİLMARTI FİLM tarafından CGV Mars dağıtımıyla ülkemizde ilk defa 17 Ağustos’ta sinemalarda!
Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden ve hayranları tarafından büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanan Aamir Khan filmi izledikten sonra Bajrangi Bhaijaan ile ilgili basına şu açıklamada bulunmuştu: “İnanılmaz! Mükemmel bir film. Bu Salman Khan'ın kariyerinin en iyi performansı ve filmi! Muhteşem bir hikaye, şahane bir senaryo ve içinizi ısıtan diyaloglar... Hele o küçük kız Harshali Malhotra çok başarılı! Kesinlikle izlenmesi gereken bir film."
Yapım: Hindistan
Yapım Yılı: 2015
Dil: Hintçe, Urduca
Renk: Renkli
Tür: Aksiyon, komedi, dram
Süre: 160 dakika
Yönetmen: Kabir Khan
Senaryo: Vijayendra Prasad, Kabir Khan, Parveez Sheikh, Asad Hussain
Oyuncular: Salman Khan, Kareena Kapoor, Nawazuddin Siddiqui
Görüntü Yönetmeni: Aseem Mishra
Kurgu: Rameshwar S. Bhagat
Türkiye Hakları: FİLMARTI Film
Dağıtım: CGV Mars Dağıtım
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
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