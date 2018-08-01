'Beyaz Diş' 17 Ağustos’ta vizyonda!

Yarı köpek bir anne ile altına hücum yıllarında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kurt bir babanın yavrusu olarak dünyaya gelen Beyaz Diş, doğduğu günden beri diğerlerinden farklı olduğu için hep bu farklılıklarının gölgesinde kalmıştır.
Beyaz Diş'in hem kendi cinsi ile hem de insanlıkla verdiği savaşı gözler önüne seren unutulmaz kitaptan uyarlanan animasyonun yönetmeni, 2014'de Mr.Humlot isimli filmi ile Kısa Animasyon Oscarı kazanan Alexandre Espigares.
Croc-Blanc / Beyaz Diş / White Fang, 17 Ağustos’ta vizyona girecek..
Yönetmen: Alexandre Espigares
Senaryo: Serge Frydman, Philippe Lioret, Dominique Monfery
Seslendirenler: Nick Offerman, Rashida Jones, Paul Giamatti, Flula Borg
Ülke: Fransa, ABD
Tür: Animasyon, Macera
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