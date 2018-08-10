10.08.2018
Dovlatov
Ölümünden sonra ünlenecek Rus yazar Sergei Dovlatov, günlerini yazılarının yayımlanmasının koşulu olan Yazarlar Sendikası’na üyeliğini kovalayıp, ufak yazı işleriyle geçirmektedir.
Akşamları ise caz dinlenen partilerde kentteki sanatçı ve yazarlarla bir araya gelir.
Under Electric Clouds’un yönetmeni Aleksey German Jr., dünya prömiyerini Berlin’de yapan yeni filminde Dovlatov’un hayatından altı günü anlatıyor ve bu hikâye üzerinden dönemin entelektüel çevresi ve onların Brejnev zamanı Sovyetler Birliği’yle ilişkisinin de portresini sunuyor.
Yönetmen, John Steinbeck’ten Vladimir Nabokov’a uzanan referanslarla dolu senaryosunu, koreografileriyle büyüleyen sahnelerle aktarıyor.
Dovlatov, 10 Ağustos'da gösterime girdi..
Yönetmen: Aleksey German
Oyuncular: Milan Maric, Danila Kozlovsky, Helena Sujecka
Ülke: Rusya, Polonya, Sırbistan
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Dariusz Jablonski
İthalat: Bir Film
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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