'Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet' 30 Ağustos'ta vizyonda!

Gürbüz sözlüsü Aylin’in (Arzu Oruç) kıskançlıklarından bunalmış durumdayken, en yakın arkadaşı Ferhat (Hakan Bulut)'tan bir öneri gelir..
Gürbüz bütün gün yaptıklarını, sipariş teslimlerini cep telefonuyla kaydedip Aylin’e gönderecek; böylece Aylin de Gürbüz’ün neler çektiğini anlayarak, kıskançlıklarına bir son verecektir.
Ancak daha ilk siparişinde, cep telefonuna bir cinayet anını kaydeden Gürbüz, hemen oradan kaçar, fakat farkedilmiştir.
Gürbüz, en yakın arkadaşı Ferhat ile birlikte bu beladan nasıl kurtulacaklarını düşünürken, bir yandan da amansız ve komik bir kovalamacanın içine düşerler.
Peşlerine, galeri sahibi Hamit (Şafak Sezer) ve iç güveysi damat Aykut Fişek’i de (Gökhan Yıkılkan) takan ikilinin başı beladan kurtulmaz.
Sinema salonlarına kahkaha bu sefer pizza kutusunda geliyor!
Başrollerini Emre Mutlu, Hakan Bulut, Gökhan Yıkılkan, Ayhan Taş, Arzu Oruç üstlendiği ve konuk oyuncu olarak Şafak Sezer’in de yer aldığı film, Türkiye’nin en komiklerini buluşturarak sezonu açıyor.
Gürbüz: Hadi Allah’a Emanet'in yönetmen koltuğunda Orhan Erkal oturuyor.
“Bir motokuryenin başına en fazla ne gelebilir ki?” sorusuna 94 dakikalık aksiyon ve kahkaha dolu bir cevap vermeye hazırlanan film çok eğlendirecek.
Pizzaları çalınan, bozuk asansörler hep kendisini bulan, Türkçe bilmeyen müşterilerle anlaşmaya çalışan Gürbüz’ün pizzaları bu sefer yanlış zamanda yanlış yere gidince belanın rengi çok değişecek!
Yapımcılığını TRY Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Emre Mutlu'nun kaleme aldığı Gürbüz Hadi Allah'a Emanet filmi 30 Ağustos'ta tüm Türkiye'de vizyona girecek.
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