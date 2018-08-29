29.08.2018
'He's Out There / Dışarıda' 31 Ağustos'ta vizyonda!
The Handmaid’s Tale dizisiyle 2018 Emmy Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu adayı olan Yvonne Strahovski’nin rol aldığı He's Out There / Dışarıda, Hollywood Reporter’ın “2018’in En Merakla Beklenen Korku Filmleri” listesinde yer alan başarılı bir yapım.
The Last House on the Left (Soldaki Son Ev) filminin yönetmeni Dennis Illiadis imzası taşıyan filmin çekimlerinde Arrival, Blade Runner: 2049, X-Men, Resident Evil, Max Payne, The Aviator, Chronicles of Narnia gibi yapımlarda çalışmış, sağlam bir teknik ekip yer alıyor.
He's Out There / Dışarıda, 31 Ağustos'ta gösterime giriyor..
Yönetmen: Dennis Iliadis
Senaryo: Mike Scannell
Oyuncular: Yvonne Strahovski, Justin Bruening, Abigail Pniowsky, Anna Pniowsky
Görüntü Yönetmeni: Ed Wild
Kurgu: Rick Shaine
Müzik: Nathan Whitehead
Yapım: A.B.D
Yapım Yılı: 2018
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Korku
Süre: 85 dakika
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