24.08.2018
I Feel Pretty / Acayip Güzelim
Tam bir mucize gibi, sanki büyülü bir değnek dileğini yerine getirmiş gibi, tıpkı istediği gibi, Renee artık güzel bir kadındır!
Bu fiziksel değişimle beraber Renee’nin hayatı da hep istediği gibi değişmeye başlar.
Hayalindeki iş, ilişki ve ilgi…
Ama Renee’in bilmediği bir şey vardır… Aslında her şey değişmiş olsa da değişmeyen tek bir şey vardır: Renee’in dış görünüşü!
Never Been Kissed, How To Be Single, He's Just Not That Into You gibi ikonik romantik komedilerin senaristlerinden eğlenceli bir yapım daha!
Dünyanın en sevilen kadın komedyenlerinden Amy Schumer’a, dört Oscar adaylığı bulunan ve güzelliği kadar oyunculuğuyla da dünya çapında hayran kitlesi olan Michelle Williams, top model Naomi Campbell ve oyuncu-model Emily Ratajkowski isimleri eşlik ediyor.
Amy Schumer Ellen DeGeneres'a Acayip Güzelim'i anlatıyor:
Yönetmen: Abby Kohn, Marc Silverstein
Senaryo: Abby Kohn, Marc Silverstein
Oyuncular: Amy Schumer, Michelle Williams, Emily Ratajkowski, Naomi Campbell
Görüntü Yönetmeni: Florian Ballhaus
Kurgu: Tia Nolan
Yapım: ABD
Yapım Yılı: 2018
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Komedi
Süre: 110 dakika
I Feel Pretty / Acayip Güzelim, 24 Ağustos'ta gösterime girdi..
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