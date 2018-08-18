18.08.2018
In Darkness / Karanlıkta
Olayın sorumluları, cinayetin tek tanığı olan genç kadının peşine düşerler.
Sofia kendini bir anda acımasız bir suç örgütünün hedefi haline gelmiş halde bulur.
Gizli ajanlar, suç ve şantajla örülü yeraltı dünyasında cinayetin perde arkasını çözmeye çalışırken Sofia’nın yolu, Veronique’nin eski bir savaş suçlusu olan babasıyla kesişecektir.
Sürprizlerle dolu hikayesiyle temposu bir an bile düşmeyen filmin başrollerinde Game of Thrones ve The Hunger Games serisiyle tanınan Natalie Dormer’a Ed Skrein (Deadpool, The Transporter Refueled) ve Emily Ratajkowski (Gone Girl, Entourage) eşlik ediyor.
In Darkness / Karanlıkta, 17 Ağustos’ta gösterime girdi..
Yönetmen: Anthony Byrne
Oyuncular: Natalie Dormer, Ed Skrein, Emily Ratajkowski
Senaryo: Anthony Byrne, Natalie Dormer
Yapımcı: Anthony Byrne, Natalie Dormer, Ben Pugh
Görüntü Yönetmeni: Si Bell
Kurgu: Tom Harrison-Read, Paul Knight
Müzik: Niall Byrne
Yapım Yılı: 2018
Ülke: A.B.D., İngiltere
Süre: 100 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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