2.08.2018
Jarmusch’un 'Gizem Treni' Türkiye’de ilk kez sinemalarda!
Birbirinden ayrı bu üç öykünün kahramanları hiç karşılaşmasa da, Jim Jarmusch, bu üç hikayeyi ustalıkla birbirlerine bağlıyor ve bir trenin çektiği üç ayrı vagon misali aynı yöne götürmeyi başarıyor.
Night On Earth (Dünyada Bir Gece), Dead Man, Broken Flowers (Kırık Çiçekler) ve Paterson filmleriyle tanınan Jim Jarmusch’un Elvis Presley’e saygı duruşu niteliğindeki filmi Mystery Train / Gizem Treni, 10 Ağustos’ta Türkiye’de ilk defa sinemalarda gösterime giriyor!
Bağımsız sinemanın en önemli yönetmenlerinden biri olan Jim Jarmusch’un kült filmlerinden Mystery Train, her karesinde yönetmenin adeta imzası olan mizah anlayışı ve müthiş ironisiyle dolup taşıyor.
Jim Jarmusch’un bu filmi 1989 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışmış, En İyi Sanatsal Katkı ödülünü almıştı.
Dünyaca ünlü sinema eleştirmenleri tarafından tüm zamanların “En İyi Filmler” listesinde yer alan yapımda Tom Waits radyo DJ’i olarak yer alırken, Clash gitaristi Joe Strummer ve oyunculuğuyla yine hafızalara kazınmayı başaran Steve Buscemi filmin diğer sürprizleri arasında.
Filmde kullanılan şarkılar ise Memphis’in ruhunu en iyi yansıtacak Elvis Presley, Otis Redding ve Roy Orbison da aralarında bulunduğu efsane isimlerden geliyor.
Yönetmen: Jim Jarmusch
Senaryo: Jim Jarmusch
Oyuncular: Masatoshi Nagase, Youki Kudoh, Screamin’ Jay Hawkins, Cinqué Lee, Nicoletta Braschi, Elizabeth Bracco, Sy Richardson, Joe Strummer, Steve Buscemi
Görüntü Yönetmeni: Robby Müller
Kurgu: Melody London
Müzik: John Lurie
Yapım: A.B.D
Yapım Yılı: 1989
Dil: İngilizce
Renk: Renkli
Tür: Komedi, dram
Süre: 110 dakika
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
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