'Kynodontas / Köpek Dişi' 17 Ağustos'da vizyonda!

Yunan Yeni Dalgası’nın öncü ismi Yorgos Lanthimos
’un adını dünyaya duyurduğu Köpek Dişi
filminde Yunan bir çift, üç çocuklarıyla birlikte bilinmedik şehir dışı bir evde hayatını sürdürmektedir.
Çocuklar tüm eğitimlerini evde alırken, dış dünya ile hiçbir şekilde temas kuramazlar.
Babalarının hayatları boyunca tekrar ettiği gibi, çocukların dışarı güvenle çıkabilmelerinin tek şartı köpek dişlerinin düşmesidir.
Kynodontas / Köpek Dişi / Dogtooth
, 17 Ağustos'da sinemalarda.
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Christos Stergioglou, Michele Valley, Angeliki Papoulia
Ülke: Yunanistan
Yapım: Yorgos Tsourgiannis
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Filmin mmknmrtb notu: 8
/10
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