4.08.2018
Madame
Çift, yüksek sosyeteden dostları için özel bir akşam yemeği düzenleyecektir.
Son dakikada eklenen bir konuk nedeniyle davetli sayısının 13’e çıkmasının uğursuzluk getireceği inancı, mükemmeliyetçi ev sahibesini rahatsız eder.
O da çözümü hizmetçisi Maria’nın 14. kişi olarak yemeğe katılmasında bulur.
Tabii eksantrik ve aristokrat bir zengin gibi davranarak rol yapması şartıyla!
Maria, yemekte rol yaparken tesadüfen sanat uzmanı konuk David ile yakınlaşınca olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir.
Maria’nın gerçek kimliğini saklayarak romantik bir aşka yelken açması üzerine Anne, bu ilişkiyi bitirmek için elinden geleni yapacaktır.
Oscar adayı yıldızlar Toni Collette ve Harvey Keitel’e Pedro Almodóvar filmleriyle tanınan Rossy de Palma’nın eşlik ettiği Madame, kahkahalarla dolu bir komedi.
Şık bir yemek davetinin sürpriz bir aşka ve eğlenceli günlere yol açmasını konu edinen film, 27 Temmuz’da izleyiciyle buluştu.
Yönetmen: Amanda Sthers
Oyuncular: Harvey Keitel, Toni Collette, Rossy De Palma, Michael Smiley
Yapımcı: Cyril Colbeau-Justin
Senaryo: Amanda Sthers, Matthew Robbins
Görüntü Yönetmeni: Régis Blondeau
Kurgu: Nicolas Chaudeurge
Müzik: Matthieu Gonet
Yapım Yılı: 2017
Ülke: Fransa
Süre: 91 dk.
Filmin mmknmrtb notu: 4 /10
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