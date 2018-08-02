2.08.2018
'Meg Derinlerdeki Dehşet' 10 Ağustos’ta vizyonda!
Uluslararası bir sualtı gözlem programının parçası olan bir derin deniz denizaltısı devasa bir yaratığın saldırısına uğrar ve Pasifik Okyanusu’nun en derin kesiminde dibe oturur… üstelik içinde hapis kalmış mürettebatıyla.
Zaman daralırken, eski derin deniz kurtarıcısı Jonas Taylor (Jason Statham) kendi kendini mahkum ettiği sürgünden vizyoner bir Çinli okyanus bilimci olan Dr. Zhang (Winston Chao) tarafından çekip çıkartılır; mürettebatı tek başına kurtarabileceğini düşünen kızı Suyin’in (Li Bingbing) itirazlarına rağmen.
Fakat mürettebatın kurtulması için her üçünün ve hatta okyanusun görünürde durdurulamaz olan bu tehdidi durdurmak için birlikte çaba göstermesi gerekecektir.
Soyunun tükendiğine inanılan 23 metre uzunluğundaki tarih öncesi bir köpekbalığı türü olan Megalodon (Meg) gayet canlıdır… ve avlanmaktadır.
Jonas, beş yıl önce de aynı dehşet verici yaratıkla karşılaşmış ama kimseyi kendine inandıramamıştır. Şimdi, Suyin’le birlikte çalışan Jonas’ın korkularıyla yüzleşmesi ve okyanusların derinlerine geri dönebilmek için kendi hayatını tehlikeye atması gerekecektir… çünkü tüm zamanların en büyük yırtıcısıyla bir kez daha karşı karşıya gelecektir.
“Meg Derinlerdeki Dehşet”in diğer başrol oyuncuları şöyle sıralanabilir: Rainn Wilson (TV dizisi “The Office”), Ruby Rose (“John Wick: Chapter 2”, TV dizisi “Orange is the New Black”), Winston Chao (“Skiptrace”, “Kabali”), Page Kennedy (TV dizisi “Rush Hour”), Jessica McNamee (“Battle of the Sexes”, TV dizisi “Sirens”), Ólafur Darri Ólafsson (“The BFG”, yakında gösterime girecek “Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald”), Robert Taylor (“Kong: Skull Island”, TV dizisi “Longmire”), Sophia Cai (“Somewhere Only We Know”), Masi Oka (TV dizisi “Hawaii Five-0”, “Heroes”) ve Cliff Curtis (“The Dark Horse”, TV dizisi “Fear the Walking Dead”).
Turteltaub’un yönettiği filmin senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber ile Erich Hoeber kaleme aldı.
Film Steve Alten imzalı en çok satan MEG adlı romana dayanıyor.
Lorenzo di Bonaventura (the “Transformers” films), Belle Avery (“Before the Devil Knows You’re Dead”) ve Colin Wilson (“Suicide Squad”, “Avatar”) filmin yapımcılığını; Gerald R. Molen, Wei Jang, Randy Greenberg, Catherine Xujun Ying, Chantal Nong ve Barrie M. Osborne ise yönetici yapımcılığını üstlendiler.
Turteltaub’un kamera arkası yaratıcı ekibi; Oscar adayı görüntü yönetmeni Tom Stern (“Sully”, “American Sniper”, “The Hunger Games”), Oscar ödüllü yapım tasarımcısı Grant Major (“The Lord of the Rings” Trilogy, “King Kong”), kurgu ustaları Steven Kemper (“The Last Stand”, “Mission: Impossible II”) ve Kelly Matsumoto (“Star Trek: Beyond”, “Fast and Furious 6”) ve kostüm tasarımcısı Amanda Neale’den (“Truth”, “Pete’s Dragon”) oluşuyor.
Filmin müziğini Harry Gregson-Williams (“The Martian”, “Equalizer” filmleri, “Shrek” serisi) besteledi.
The Meg / Meg Derinlerdeki Dehşet, 10 Ağustos’ta 3D, IMAX 3D ve Türkçe dublaj seçenekleriyle sinemalarda.
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