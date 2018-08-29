Performistanbul Sanatçıları Yeni Sezon Programı

|Gülhatun Yıldırım, Su, 2016
Performistanbul sanatçılarından Batu Bozoğlu, Gülhatun Yıldırım ve Leman S. Darıcıoğlu, yeni sezonda Bodrum, Dakka, İzmir, Lizbon ve Taipei’de yer alacakları performans, misafir sanatçı programı ve atölye çalışmaları ile pratiklerini Türkiye ve dünya ile buluşturuyor.
Batu Bozoğlu15 Ağustos - 2 Eylül 2018
“Project: Muska”, ADAM2 (Asya Asya’yı Keşfediyor Güncel Performans Buluşması), Taipei Performing Art Center, Tayvan
Performistanbul sanatçılarından Batu Bozoğlu, Taipei Performans Sanatları Merkezi’nin her sene düzenlediği ADAM’ın bu seneki edisyonunda gerçekleşecek Artist Lab’e katılacak.
Bu kapsamda düzenlenen iki haftalık misafir sanatçı programında yer alacak olan Bozoğlu, katılımcı 16 sanatçı ile birlikte 15 Ağustos - 2 Eylül tarihleri arasında Taipei’de misafir edilecek. Program, Asya’daki farklı ülkelerden gelen sanatçıların yaratıcı fikirlerini paylaşarak iş birliği yapmalarına olanak sağlamayı hedefliyor.
|Batu Bozoğlu, Proje (Project) PC, fotoğraf
Artist Lab kapsamında Bozoğlu, “Project: Muska” isimli, tüm sanatçıları katılımcı olmaya davet eden interaktif performans çalışmasını sunacak. Sanatçının projesi, kaosun ortasında, özerkliğin kaybolduğu bir ortamda, batıl inançların ve büyünün ortaya çıkış noktasına vurgu yaparak kişisel ve spiritüel bir deneyim yaratma ihtimalini keşfetmeyi amaçlıyor.
ADAM2 dahilinde gerçekleşen Assembly bölümünde ise, bu alanda çalışan herkesin internet üzerinden başvurarak kayıt olabileceği, aralarında Asya ve Avustralya’dan, M+ Müzesi, Hong Kong; Ming Çağdaş Sanatları Müzesi, Şangay; Taipei Güzel Sanatlar Müzesi ve Kanazawa Müzesi gibi önemli kurumların yer alacağı “Speed Networking” adı altında bir tanışma etkinliği ve ayrıca bir dizi söyleşi, konferans, atölye çalışması ve gösterim düzenlenecek. Bozoğlu’nun da katılacağı Assembly, performans ve güncel sanat alanında farklı ülkelerden gelen sanatçı, küratör ve kurumların deneyimlerini, sanatsal fikir ve görüşlerini paylaşmalarına imkan sağlayan bir platform sunuyor.
Gülhatun Yıldırım1 Eylül 2018, 19.00-22.00
“Su”, Zai Bodrum, Bodrum
Performistanbul sanatçılarından Gülhatun Yıldırım’ın “Su” isimli performansı The Art Department desteği ile 1 Eylül 2018 tarihinde yeni nesil kütüphane olan Zai Bodrum’da tekrar izleyiciyle buluşuyor.
Daha önce 2016 yılında, İstanbul Pi Artworks’te Simge Burhanoğlu küratörlüğünde gerçekleşen “Su” performansı yeni nesil kütüphanenin dokusuna göre uyarlanarak, iki sene sonra tekrar sunulacak ve Performistanbul’un, ikinci kez gerçekleştireceği ilk performans olacak. John Everett Millais’ın Ophelia adlı tablosundaki figürün kendini suya bıraktığı anda yüzünde oluşan ifadeyle bağ kuran performansta, ölüm, uyku öncesi ve bilinçdışı halleri bir otoportre oluşturuyor. “Su” kapsamında ayrıca performans ile eş zamanlı olarak performans fotoğrafları sergilenecek.
|Gülhatun Yıldırım, Su, 2016
Leman S. Darıcıoğlu1 - 7 Eylül 2018
“Calculus of mouth”, 18. Asya Sanat Bienali Bangladeş, Dakka
Performistanbul sanatçılarından Leman S. Darıcıoğlu, 1 Eylül - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek ve bu yıl programında ilk kez performans sanatına yer veren 18. Asya Sanat Bienali Bangladeş’e, 1 - 7 Eylül tarihleri arasında sunacağı “Calculus of mouth” isimli yeni performansı ile katılacak.
Bienalin performans sanatı bölümünde Darıcıoğlu, “Calculus of mouth” adlı seyirci ile ilk kez buluşacak olan performansında, basit eylemlerin aşırı tekrar edilmesi yoluyla yeni fiziksel ve duygusal bilgi ve tecrübe yaratmanın yollarını araştırıyor.
Çiğneme, emme ve yalama gibi oral eylemleri esas aldığı bu performansında sanatçı, tarih, hafıza ve sessizlikle/karanlıkta kalmış olan üzerine, taşları kullanarak, bedensel ve duygusal sınırlarımızı zorluyor. Darıcıoğlu, taşı, birer tanık özne olarak biriktirdiğimiz, sindiremediğimiz yaralarımızın, “çaresiz tanıklığımız”ın; kırık aynaları ise güvenlik tehdidinin süreklileştiği bir coğrafyada parçalanan benliğin bir metaforu olarak kullanıyor. 6 saat boyunca taşlarla ve kırık aynalarla etkileşim halinde kalarak, kendi bedenini bir gözlem alanına dönüştürüyor. Sanatçı, aynı zamanda yine bienal kapsamında 6-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan performans atölyesinde katılımcı olarak yer alacak.
1981 yılından beri düzenlenen Asya Sanat Bienali, Asya’nın ilk bienali olma özelliğini taşıyor. Bugüne kadar Nepal, İran, Çin, Tayland, Kore, Mısır, Romanya, İtalya, Türkiye gibi birçok farklı ülkeden sanatçıların işlerinin sergilendiği bienalde, bu yıl, kürasyonu Mahbubur Rahman tarafından gerçekleşen performans sanatı bölümü Asya ve ötesindeki performans sanatını farklı yönleriyle ele alırken 20 yerli, 10 uluslararası performans sanatçısını ağırlıyor.
|Leman S. Darıcıoğlu
5 Ekim 2018
“Bekleyiş II: Darağaç”, Darağaç, İzmir
Darıcıoğlu, İzmir’de kurulan ve bölgede yaşayan sanatçı ve mahalleliler tarafından birlikte geliştirilen Darağaç (Umurbey Mahallesi’nin eski adı) platformunun düzenlediği ve bölge dışından sanatçıların da davet edildiği sergiye, 5 Ekim tarihinde “Bekleyiş II: Darağaç” isimli performansı ile 24 saatliğine dahil oluyor.
Sanatçı, 2018 yılında Warehouse9’daki misafir sanatçı programı sürecinde ürettiği Bekleyiş (Waiting) serisinin bu ikinci performansında, yaşamın askıya alındığı; biyolojik yaşam sürse de yaşanabilir olmadığı; yaşam ve ölüm arasında, arafta kalma hallerine işaret ederken aynı zamanda mahallede yeni açılan Yabancılar şubesinden yola çıkıyor ve mahalleyi 24 saatlik kendi tanıklığına, kendini mahallenin 24 saatine tanık olmaya açıyor.
Lizbon Forum Dança Misafir Sanatçı Programı, 12 - 25 Kasım 2018
Forum Dança, Portekiz, Lizbon
Performans sanatı için bir buluşma, çalışma ve üretme yeri olan Forum Dança’nın, bu yıl 12 - 25 Kasım arası Lizbon’da, Sezen Tonguz küratörlüğünde düzenlenecek olan misafir sanatçı programına davet edilen Darıcıoğlu, bedeni ve duyuları açma amacıyla uyguladığı kendi çalışma tekniklerinden egzersizler sunacağı bir atölye düzenlerken aynı zamanda bu süreçte yeni ve uzun süreli performansı üzerine çalışıyor olacak.
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