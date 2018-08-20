20.08.2018
Sevgili Komşum'un afiş ve fragmanı hazır!
Geri sayıma başlayan filmin afiş ve fragmanı da hazır!
Ev alma komşu al!
Orta halli bir muhitte, orta halli komşuların yaşadığı bir apartman ne kadar şaşırtıcı olabilir?
Şale Apartmanı’nın milyonlarca apartman gibi herkesin sevdiği bir kapıcısı (Erkan Can), mahallenin kedilerinin sevgilisi bir yaşlı teyzesi (Ayşen Gruda) var.
3. kata taşınan çiftin (Sezin Akbaşoğulları - Selim Bayraktar) mutlu evliliklerine de neredeyse komşuların nazarı değecek!
Karşı komşuları (Serap Matyaş) da her fırsatta bu çiftin evini kapı deliğinden gözetliyor.
Günlerden bir gün, önce genç kadın acilen hastaneye kaldırılıyor!
Ardından apartmana bir başka genç kadın (Selin Şekerci) geliyor.
Sonra sürekli gelip giden bir doktor (Emre Altuğ) hikayeye dahil oluyor.
Kim kimi gözetliyor? Kim kimi takip ediyor? Hangi komşu gerçekten sandığımız kişi?
Çok şaşıracak, duyduklarınıza inanamayacak, kim kime güvenmeli bilemeyeceksiniz!
A.Taner Elhan, bir apartmanın içinden, dünya çapında bir entrika anlatıyor!
Sezonun en sıradışı öyküsü ve çarpıcı komşuluk ilişkileriyle seyirciye ters köşe yapmaya hazırlanan filmin senaryosu Onur Ünlü ve Selcan Özgür’e ait.
Her sahnesi merakla izlenecek Sevgili Komşum'un iddiali oyuncu kadrosunda Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar, Erkan Can, Emre Altuğ, Serap Matyaş, Ozan Bilen ve Ayşen Gruda bulunuyor.
Bir A. Taner Elhan filmi Sevgili Komşum 5 Ekim’de sinemalarda.
Yönetmen: A.Taner Elhan
Hikaye: Ali Ömür Ulusoy
Senaryo: Onur Ünlü, Selcan Özgür
Oyuncular: Selin Şekerci, Sezin Akbaşoğulları, Selim Bayraktar, Erkan Can, Emre Altuğ, Serap Matyaş, Ozan Bilen ve Ayşen Gruda
Yapımcı: TN Yapım Tanay Abbasoğlu
Süpervisor Yapımci: Ozan Bilen
Genel Koordinatör: Figen Kurt
Müzik: Baba Zula
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