16.08.2018
'The Equalizer 2 / Adalet 2' 22 Ağustos'ta vizyonda!
McCall dövülmüş, sömürülmüş ve zulüm görmüşlere şaşmaz bir adalet sunarak yardım edegelmiştir.
Fakat bu kez, McCall’un tehlikeli geçmişi bizzat kendi yakın çevresine ulaştığında, skoru eşitlemek için tüm yeteneklerine ihtiyacı olacaktır.
Ve bu kez, onu yok etmek için hiçbir engel tanımayacak suikastçilerle yüzleşmek zorundadır.
Denzel Washington kariyerinin bu ilk devam filminde kendisiyle özdeşleşmiş rollerinden birine geri dönüyor.
Columbia Pictures, bir Escape Artists-Zhiv-Mace Neufeld yapımı olan The Equalizer 2 / Adalet 2'yi sunar.
Başrollerini Denzel Washington, Pedro Pascal, Ashton Sanders, Bill Pullman ve Melissa Leo'nun paylaştığı filmi Antoine Fuqua yönetti.
Filmin yapımcılığını Todd Black, Jason Blumenthal, Denzel Washington, Antoine Fuqua, Alex Siskin, Steve Tisch, Mace Neufeld, Tony Eldridge ve Michael Sloan; yönetici yapımcılığını ise Molly Allen ve David Bloomfield gerçekleştirdi.
Michael Sloan ve Richard Lindheim’ın yaratıcısı olduğu televizyon dizisine dayanan “The Equalizer 2 / Adalet 2”yi Richard Wenk yazdı.
Flmin görüntü yönetimi Oliver Wood’un, yapım tasarımı Naomi Shohan’in, kurgusu ACE’den Conrad Buff’ın, kostüm tasarımı Jenny Gering’in, müziği ise Harry Gregson-Williams’ın imzasını taşıyor.
Filmin müzik amirliğini Jabari Ali üstlendi.
The Equalizer 2 / Adalet 2, 22 Ağustos'ta sinemalarda..
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