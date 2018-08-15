15.08.2018
The Spy Who Dumped Me / Beni Satan Casus
Sonrasında ise Audrey'i kısa bir süre önce mesajla terk eden Drew (Justin Theroux)'un aslında bir casus olduğunu keşfediyorlar.
Sadece ince zekalarıyla kuşanmış Audrey ve Morgan, birkaç Avrupa başkentlerindeki yarışları boyunca, onlara yardım etmek veya onları öldürmek isteyen çok sayıda gizli görevli tarafından kovalanırlar.
Bunlar arasında İngiliz ajanı Sebastian Henshaw (Sam Heughan), iddialı pislik Topher Duffer (Hasan Minhaj), casus patron Wendy (Gillian Anderson) ve soğukkanlı genç suikastçı Nadedja (Ivanna Sakhno) vardır.
Silahlı çatışmalar, araba kovalamacaları ve cesur kaçışların yüksek oktanlı dünyasında gezinmeyi öğrendikçe, en iyi arkadaşlar birbirleri dışında kimseye güvenemeyeceklerini çabucak öğrenirler.
Beni Satan Casus, senaryosunu David Iserson (“Mad Men”, “Robot”) ile birlikte yazan Susanna Fogel (Life Partners) tarafından yönetildi.
Filmin oyuncuları: Mila Kunis (Bad Moms, Black Swan), Kate McKinnon (Ghostbusters, Office Christmas Party), Justin Theroux ("The Leftovers"), Sam Heughan ("Outlander"), Gillian Anderson ("American Gods," "The X-Files "), Hasan Minhaj ("The Daily Show ") ve Ivanna Sakhno’dur (Pacific Rim: Uprising).
Filmin yapımcısı Imagine Entertainment'dan Brian Grazer ve Erica Huggins’dir.
Imagine’den Karen Lunder ve Julie Oh ve Guy Riedel, baş yapımcı olarak görev yaptılar.
Barry Peterson görüntü yönetmeni, Marc Homes yapım tasarımcısı, Alex Bovaird ise kostüm tasarımcısıdır.
Filmin editörü ise Jonathan Schwartz..
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Yazar-yönetmen Susanna Fogel, “Bridesmaids, Bond ile buluşuyor” diyor.
Fogel ve arkadaşı komedi yazarı David Iserson, sık sık Los Angeles'ta aynı kafede buluşup kendi ayrı projeleri üzerinde çalışırken fikir alışverişlerinde bulunurlar. Beni Satan Casus'un gerçekleşmesi de bu şekilde başlar
“Görmeyi sevdiğimiz iki tür film, insanların çok sıradan sorunlardan geçerken komik, bağlanabilir ve kendi kendini eleştirdiğini gösteren filmlerdir. Daha sonra, kendinize ait bir dünyaya geçişi tamamladığınız filmler " diyor Fogel. "Heyecan verici bir şekilde bu iki olguyu birleştirip,izlemeye değer bir şeyler yaratmaya çalışabiliriz diye düşündük. ”
Iserson, “Düşüncemiz aksiyon filmine ait olmayan iki kişiydi” diye ekliyor. “Fakat kendilerini bu saldırgan testosteron dünyasında bulduklarında, hayatta kalmak zorundaydılar.”
İki yazar bu dünyayı, çok farklı ve en yakın arkadaş olan iki kadın, Audrey [Mila Kunis] ve Morgan [Kate McKinnon] için bir hikayeye dönüştürdüler.
"Audrey çok fazla düşünen, çok akıllı ve zeki bir kişidir; ama bu özelliği aynı zamanda kendisinin en büyük düşmanıdır, çünkü kendinden şüphe etmeye yeterli olacak kadar çok düşünür"diye açıklıyor Fogel.
“Morgan saf bir yürek; duygularına ve dürtülerine göre hareket ediyor ve her zaman kendini dışarıya sunuyor. Doğuştan bir sanatçı; oyunculuk, müzik ve akrobasi kampına gitmiş.”
Onları harika bir ekip yapan karakterlerinin farklılıkları.
“Onlar tamamlayıcı becerilere sahipler,” diyor Fogel.
“Morgan her zaman şunu söylüyor:“ Yapabiliriz, bu bizde ” her zaman kendinden emin. Audrey ise hep beş adım ileriye dönük düşünen kişidir.
Audrey'in zekası ve Morgan'ın korkusuzluğu onları arkadaş olarak iyi bir takım haline getirir. Onlar, birbirlerinin en iyi yönlerini ortaya çıkarıyorlar. ”
The Spy Who Dumped Me / Beni Satan Casus, 10 Ağustos’ta vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu: 5 /10
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