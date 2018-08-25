25.08.2018
Twarz / Yüz / Mug
Tüm ailesi, yaşadığı kasabanın sakinleri ve iş arkadaşları, onu “eğlenceli bir çılgın” olarak görmektedir.
Jacek, dünyanın en büyük yapıları arasında olması planlanan bir İsa heykeli inşaatında çalışmaktadır.
Bir gün yaşadığı iş kazası yüzünden tüm gözler ona çevrilir, çünkü ülkede yüz nakli yapılan ilk kişi olacak ve hayatı kökünden değişecektir.
W imie...’yle Teddy ve Cialo / Body / Beden’le de En İyi Yönetmen ödüllerini kazandığı Berlin Film Festivali’nden Twarz / Yüz / Mug’le Jüri Büyük Ödülü alan Polonyalı yönetmen Malgorzata Szumowska, yüz nakli ameliyatı üzerinden derin bir kimlik ve toplum eleştirisi yapıyor.
Yönetmen: Malgorzata Szumowska
Oyuncular: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol
Ülke: Polonya
Yapım: Jacek Drosio
İthalat: Bir Film
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Twarz / Yüz / Mug, 24 Ağustos'ta vizyona girdi..
Filmin mmknmrtb notu ::
Umulanın ya da tavsiye edilenin aksine, insanlar arasındaki -daha da çok 'aşk' özelinde- tüm ikili ilişkilerin çekim gücünü oluşturan -handiyse- yegane şeyin, onların dış görünümünden ibaret olduğunu bir kez daha yüzümüze çarpan Twarz, insanların felaketinden bile kâr fırsatı kollayan Kapitalist sisteme değinmeden geçmezken; öte yandan, gösteriş çukurunun bir numaralı müdavimi, yalan ile riyanın en kadim uygulayıcısı olan din ve din adamlarına, ve de cehaletin umarsızlığında debelenirken, kendisine sunulan bu dine sarılarak kurtuluşa kavuşacağından emin zavallı ahaliye dair tesbitleri de ibretlik..
7 /10
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