30.08.2018
Yuva'nın afiş ve fragmanı hazır!
Emre Yeksan’ın ikinci uzun metrajı, Anna Maria Aslanoğlu’nun (istos film) yapımcısı olduğu Yuva, ormanda münzevi bir hayat yaşamayı seçmiş bir adamın hikâyesini anlatıyor.
Çekimleri İğneada’da yapılan Yuva’nın afiş ve fragmanı The Film Agency imzalı.
Biennale College - Cinema’nın 2017/18 döneminde finanse etmeye layık bulduğu üç projeden biri olan film, dünya prömiyerini 30 Ağustos’ta 17.00’de (TSİ 18.00) 75. Venedik Film Festivali’nde yapacak.
YUVA’nın Venedik Film Festivali’ndeki gösterim tarihleri, salon ve saat bilgileri şöyle:
30 Ağustos / 11:00 / Sala Giardino
30 Ağustos / 17:00 / Sala Giardino
31 Ağustos / 19:30 / Sala Pasinetti
Yönetmen Emre Yeksan’ın, şehirdeki çevre felaketinin ardından yeni bir dünyayı keşfetmeye başlayan bir adamın öyküsünü anlattığı ilk filmi Körfez, dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl 32. Venedik Uluslararası Eleştirmenler Haftası’nda yapmıştı.
54. Ulusal Yarışma’dan En İyi Senaryo ödülü, 24. Uluslararası Adana Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü, 37. İstanbul Film Festivali’nde FIPRESCI Ödülü’ne (Ulusal Yarışma) layık görülen Körfez son olarak Crossing Europe Film Festivali Jüri Özel Ödülü’nü kazandı.
VR FİLMİ “SELYATAĞI”
Emre Yeksan'ın yazıp yönettiği Yuva’nın dünyasından ilhamla tasarlanan Deniz Tortum'un yazıp yönettiği SELYATAĞI VR filmi ise Venice Virtual Reality / Biennale College bölümünde gösterilecek.
istos film ve Institute of Time işbirliğinde yapılan SELYATAĞI VR filmi, Venice VR bölümünde yer alan Türkiye’den ilk film.
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