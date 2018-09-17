17. Filmekimi yaklaşıyor!

Filmekimi, her yıl olduğu gibi, saygın festivallerde gösterilmiş, ödüller almış, eleştirmenlerin ve izleyicilerin ilgisini çekmiş, merakla beklenen yeni yapımları içeren zengin programıyla Ekim ayının en çok konuşulan sinema etkinliği olacak.
İstanbul’da 5-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Filmekimi, Ekim ayı boyunca da İstanbul dışında gösterimlerine devam edecek.
Filmekimi’nin yeni yıldızı Coincoin and the Extra Humans
Filmekimi programından açıklanan 12. film Coincoin et les z’inhumains / Coincoin and the Extra Humans oldu.
İlk gösterimini Locarno Film Festivali’nde yapan Coincoin and the Extra Humans, Bruno Dumont’un absürt mizah anlayışını sürdürüyor ve yine mahallenin haylazı Quinquin ile diğer tipleri izliyor.
Artık kendine CoinCoin diyen Quinquin’in garip maceraları üç yılın ardından bu defa, Fransa’nın rüzgârlı kuzey sahillerinde inekler ve cesetler yerine zift birikintilerine benzeyen uzaylıların istilası ile karşı karşıya.
Dumont’un müzikal Jean d’Arc’ı Jeannette’i geçen yıl Filmekimi’nde izlemiş, Quinquin’i de 2015’te P'tit Quinquin / Küçük Serseri ile tanımıştık.
|Girl
Filmekimi programının diğer yıldızları
Filmekimi programından bugüne kadar açıklanan filmler arasında, başta Cannes olmak üzere saygın festivallerinde dünya prömiyerini yapmış filmler dikkat çekiyor.
Efsane Jean-Luc Godard’ın Cannes’da ilk kez verilen Özel Altın Palmiye’yi alan yeni filmi Le livre d’image / The Image Book, Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan, Lukas Dhont’un yönettiği, En İyi İlk Film’e verilen Altın Kamera ile Kuir Palmiye’yi kazanan Girl / Kız, Alice Rohrwacher’in Cannes’da En İyi Senaryo Ödülü’nü kazanan son filmi Lazzaro Felice / Mutlu Lazzaro Filmekimi’nde izleyiciyle buluşuyor.
Koreli yönetmen Lee Chang-dong’un kült yazar Haruki Murakami’nin öyküsünden sinemaya uyarladığı, Cannes’da tüm eleştirmenlerin beğenisini kazanarak FIPRESCI ödülünü alan Burning / Şüphe, gitgide artan gerilimi, gizemli öyküsü ve izledikten çok sonra bile hafızalarda yerini koruyan sahneleriyle favoriler arasında yer alıyor.
Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan, Yann Gonzalez’in yönettiği, başrolünde Vanessa Paradis’nin müthiş bir performans gösterdiği Un Couteau Dans Le Coeur / Knife+Heart ise 1980’ler görselliği ve müziğini beyazperdeye taşıyor.
Aşk Şarkıları ve Güzel İnsan ile tanıdığımız Christophe Honoré’nin yeni filmi Plaire, Aimer et Courir Vite / Sorry Angel ise kuşaklar arası aşkı mercek altına alıyor.
Panos Cosmatos’un yönettiği ve başrolünde Nicolas Cage’in efsaneleştiği fantezi-korku-aksiyon Mandy, It Follows ile hayranlığımızı kazanan David Robert Mitchell’ın Cannes’da dünya prömiyerini yapan, Andrew Garfield’ın neredeyse tek başına sürüklediği Hollywood neo-noir filmi Under The Silver Lake; parlak oyuncu kadrosu ve sert sahneleriyle göz kamaştıran Lars Von Trier’in izleyiciyi zorlayan son filmi The House That Jack Built de Filmekimi programında öne çıkıyor.
Ayrıca Gaspar Noé’nin, Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi seçilen Climax’ı bu yıl 5-14 Ekim tarihlerinde Filmekimi’nde.
|Climax
Filmekimi Türkiye’nin Farklı Şehirlerine Uğramaya Devam Ediyor
İstanbul dışı gösterimlerine 2011’de başlayan Filmekimi, bu yıl da Türkiye’nin farklı kentlerinde yılın en iyi ve en güncel filmlerini sunmaya devam edecek.
Filmekimi ekim ayı boyunca çarpıcı bir seçkiyi İstanbul dışındaki sinemaseverlere ulaştıracak.
Filmekimi biletleri Biletix üzerinden satışa sunulacak.
Filmler, program, çizelge ve diğer ayrıntılar Filmekimi’nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.
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