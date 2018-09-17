17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali Filmlerinizi Bekliyor!

17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali Mart 2018'de İstanbul'dan başlayarak birçok şehri gezecek.
Kadınların yarışmada değil dayanışmada buluştuğu festivalde; Kadınların Sineması, Bedenimiz Bizimdir, Kendine Ait Bir Cüzdan gibi özel bölümler, toplu gösterimler, söyleşi, panel ve atölyeler var.
Festivale, yönetmeni / yönetmenlerden biri kadın olan filmler en geç 9 Kasım 2018 tarihine kadar bekleniyor.
Filmler:
• Online olarak
• Posta ile, DVD - Blu-Ray ön izleme kopyaları yanında;
- Katılım Formu
- Filmin yönetmeni / yönetmenlerinin fotoğraf ve özgeçmişi
- Filmden iki fotoğraf
- Basın dosyası
- Filmin kısa özeti ve künyesi ile birlikte aşağıdaki adrese:
Filmmor Kadın Filmleri Festivali
Ömer Avni Mahallesi
Hacı Hanım Sokak No: 8/5
34427 Beyoğlu / İstanbul
• E-posta ile festival@filmmor.com adresine yollanabilir.
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