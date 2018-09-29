55. Ulusal Yarışma Bu Pazar Başlıyor!

Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen bir grup sinemacının düzenlediği Ulusal Yarışma, sinemanın geleceğine dair duyulan endişe ve pek çok sinemacı ile sinema kuruluşunun tepkisinin verdiği umutla, aşkla, cesaretle, dayanışmayla, neşeyle yola çıkmış ve bir gün mutlaka Antalya’ya ulusal yarışmanın geri döneceği düşüncesiyle etkinlikler düzenlemişti.
Bu yıl da tüm sinemacılar Antalya’da yapılamayan Ulusal Yarışma’ya hep birlikte katılmak için İstanbul’a davetli!
4 Ekim’e kadar sürecek 55. Ulusal Yarışma’nın programında, film gösterimlerinin yanında Türkiye sinemasının farklı açılardan masaya yatırılacağı iki panel ve “Nasıl festivaller istiyoruz?” başlığı ile tartışılacak geniş kapsamlı bir forum da yer alıyor.
Açılış Töreni Beyoğlu Sineması’nda!
30 Eylül akşamı Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşecek törenle başlayacak olan 55. Ulusal Yarışma’nın açılış filmi, 2. Antalya Film Festivali’nde En İyi İkinci Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanan “Keşanlı Ali Destanı” (1964). Haldun Taner'in aynı adlı oyunundan uyarlanan, Atıf Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrollerini Fikret Hakan ve Fatma Girik’in paylaştığı klasik saat 21:30’da gösterilecek.
Ertem Göreç’in yönettiği, Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı ve 2. Antalya Festivali’nde En İyi Üçüncü Film seçilen “Karanlıkta Uyananlar” ise 1 Ekim akşamı yönetmen Ertem Göreç’in de katılımıyla gerçekleşecek özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluşacak.
1999’dan bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü’ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Yarışma ev sahipliği yapıyor. Açılış töreninde takdim edilecek Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün bu seneki sahibi; tiyatro ve sinema sanatçısı; roman, deneme, günlük, oyun ve senaryo yazarı Ferhan Şensoy.
Forum: Nasıl Festivaller İstiyoruz?
Meslek birliklerinin, festival temsilcilerinin, yönetmen, yapımcı ve oyuncuların geniş katılımıyla gerçekleşecek forumda sinemacılar Ulusal Yarışma'nın da başlamasına sebep olan festival sorunlarını ve film sahiplerinin ihtiyaçlarını konuşup, tartışacaklar. 1 Ekim Pazartesi günü saat 15:00’te Cezayir’de.
“Türkiye Sinemasının Değişen Yüzü” Paneli
Ceylan Özgün Özçelik (senarist-yönetmen), Kaan Müjdeci (senarist-yönetmen), Nadir Öperli (yapımcı) ve Melis Behlil’in (akademisyen-sinema yazarı) konuşmacı olarak katılacağı “Türkiye Sinemasının Değişen Yüzü” başlıklı panel, sinema yazarı Barış Saydam’ın moderatörlüğünde 2 Ekim Salı saat 15.00’te Cezayir’de gerçekleşecek.
Panelde 1980’lerden başlayarak günümüz Türkiye sinemasının üretim, gösterim ve dağıtım sürecinde yaşadığı değişimleri konuşulacak. Yaşanan değişimlerin çekilen filmlerin içerik ve biçimlerine nasıl yansıdığı ele alınacak.
“Yetersiz Bakiye” Paneli
Yapımcılar Serkan Çakarer ve Yamaç Okur’un sinema endüstrisinin gündemini değerlendirdiği podcast “Yetersiz Bakiye”, 55. Ulusal Yarışma’da düzenlenecek bir panelle izleyicilerle buluşuyor. “Yetersiz Bakiye Sine-i Millet Özel Programı…” 3 Ekim Çarşamba günü saat 15:00’te Cezayir’de gerçekleşecek.
Biletler Satışta
Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek gösterimlerin biletleri Mobilet üzerinden ve sinema gişesinden satın alınabilir. Bilet fiyatları 10 TL.
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