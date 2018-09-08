55. Ulusal Yarışma’nın jüri üyeleri belli oldu!

Ulusal Yarışma’nın bu yılki jürisinde usta yönetmen Duygu Sağıroğlu, sinemamızın en büyük yıldızlarından Fatma Girik, Türkiye edebiyatının öncü isimlerinden Murathan Mungan, çağdaş sanatçı Gülsün Karamustafa ve sinema yazarı Uğur Vardan’ın yanında geçen sene Ulusal Yarışma’dan ödülle dönen iki isim de yer alıyor: En İyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazanan Daha’nın yönetmeni Onur Saylak ve Kar ile En İyi Kadın Oyuncu seçilen Hazar Ergüçlü.
Geçtiğimiz yıl Uluslararası Antalya Film Festivali’nde ulusal yarışma kategorisinin iptal edilmesinin ardından bir araya gelen bir grup sinemacının düzenlediği Ulusal Yarışma bu yıl ilk defa uygulanacak ön jüri sistemiyle devam ediyor.
Sanatçılardan oluşan ön jüri Ulusal Yarışma’da!
Ulusal Yarışma bu yıl yarışacak filmleri belirlemek için yapımcı, yönetmen, kurgucu, sanat yönetmeni, müzisyen gibi farklı alanlarda sinema sektöründe aktif olarak faaliyet gösteren sanatçıların yer aldığı yeni bir ön jüri sistemini oluşturdu. Sistem kendi alanında aktif, sektörü oluşturan sanatçılar tarafından kontrol edilen, bağımsız bir yapıya sahip.
54. Ulusal Yarışma’ya katılan film ekiplerinden toplam 74 kişi bu yılın seçkisini oluşturmak için ön jüride yer aldı ve bu isimlerden film önerisi istendi. Bu rakam her yıl bir önceki yılın film ekiplerinin katılmasıyla yıllar içinde artacak. Bundan sonraki senelerde de, o yıla kadar Ulusal Yarışma’ya katılmış tüm filmlerin ekipleri ön jüri görevini üstlenecek. Bu sayede her sene büyüyen bir ön jüri oluşturmayı ve yeni kuşak sinemacıları birbirleriyle bağlantı halinde tutmak amaçlanıyor.
Ulusal Yarışma’ya katılan film ekiplerinin doğal üye sayıldığı ön jüride yer almak için en önemli koşul sektörde aktif olarak faaliyetinin bulunması. Yıllar içinde faaliyeti azalan sanatçılar, sektöre katılım oranları düştükçe üyelik dışında kalacaklar.
Duygu Sağıroğlu, Fatma Girik, Gülsün Karamustafa, Murathan Mungan, Hazar Ergüçlü, Onur Saylak ve Uğur Vardan’dan oluşan 55. Ulusal Yarışma jürisi En İyi Film, Yönetmen, Senaryo, Kadın Oyuncu, Erkek Oyuncu dallarında ödüller verilecek.
Yarışma filmleri jüri üyeleri tarafından izlendikten sonra, her bir kategori için üyelerden filmlere puan verilmesi istenecek. Puanlar toplandıktan sonra her kategorinin kazananı belirlenecek. Değerlendirme, jüri üyelerinin filmler üzerine tartışarak uzlaştığı bir toplantı sonucunda değil puanlama sistemiyle yapılacak. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarına ait eserlerle ödüllendirilecek.
1999’dan bu yana Antalya Film Festivali’nde Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği - ÇASOD tarafından verilen Yıldırım Önal Anı Ödülü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ulusal Yarışma’da takdim edilecek.
Sinema Yazarları Derneği ise üç kişiden oluşacak jüriyle SİYAD En İyi Film Ödülü’nü belirleyecek.
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