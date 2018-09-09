9.09.2018
75. Venedik Film Festivali’nden 'Anons'a Jüri Özel Ödülü!
Festivalin uluslararası yarışma bölümü Orizzonti’de yarışan “Anons”, 8 Eylül 2018 Cumartesi akşamı gerçekleşen kapanış töreninde ünlü Yunan yapımcı Athina Rachel Tsangari başkanlığındaki jüri tarafından Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Absürt mizahı ve başarılı sinema diliyle dikkatleri çeken Anons, festival kapsamında ilk olarak İtalyan Ulusal Gazeteciler Birliği ve Venedik Güzel Sanatlar Akademisi tarafından verilen “En İyi Akdeniz Filmi” ödülünü kazanmıştı.
“Uzak İhtimal” ve “Yozgat Blues” filmlerinin ödüllü yönetmeni Mahmut Fazıl Coşkun’un üçüncü uzun metraj filmi “Anons”, 60’lı yıllarda ordudan tasfiye edilmiş dört eski askerin bir gece boyunca süren sıra dışı yolculuğunu anlatıyor.
Filmin başrollerini Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç ve Şencan Güleryüz paylaşıyor.
Yapımcılığını Halil Kardaş ve Tarık Tufan’ın yaptığı filmin ortak yapımcılığını ise Borislav Chouchkov, Viktor Chouchkov ve Georgi Abrashev üstleniyor.
Gelecek aylarda Türkiye’de vizyona girecek olan “Anons”, öte yandan festival yolculuğuna da devam edecek.
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