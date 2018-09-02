Bir anda kendisini uyuşturucunun ve hapishane içi çete savaşlarının içinde bulan Moore, hapishane yönetimi Muay Thai boks turnuvalarına katılabileceğini söylediğinde, bunun kurtulmak için tek şansı olabileceğini düşünür.
Billy, özgürlüğünü kazanmak için bir dövüşten başka bir dövüşe savrulduğu, aksiyon ve yumruklarla dolu, sonunda da özgürlüğünden başka kaybedecek bir şeyi olmadığı bir maceraya sürüklenir.
Son dönemde The Lobster, Moonlight, Hereditary gibi filmlerle çıkış yapan A24’ün son bombası Şafaktan Önce; Tayland'da gerçek bir hapishanede ve gerçek mahkumlarla çekilen, akıldan çıkmayacak bir yolculuk.
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan filmin başrolünde ise Peaky Blinders ve Black Mirror dizileriyle yıldızı parlayan yetenekli oyuncu Joe Cole bulunuyor.
A Prayer Before Dawn / Şafaktan Önce, 31 Ağustos'ta vizyona girdi..
Yönetmen: Jean-Stéphane Sauvaire
Senaryo: Jonathan Hirschbein, Nick Saltrese
Oyuncular: Joe Cole, Pornchanok Mabklang, Vithaya Pansringarm
Yapımcı: Rita Dagher, Nicholas Simon, Roy Boulter, Sol Papadopoulos
Görüntü Yönetmeni: David Ungaro
Kurgu: Marc Boucrot
Müzik: Nicolas Becker
Yapım Yılı: 2017
Ülke: A.B.D., İngiltere, Fransa, Çin
Süre: 116 dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
Bi şekilde düştüğü bir Tayland hapishanesinde/cehenneminde -tamamı Taylandlı suçlulardan oluşan esmer bir kalabalığın içinde adeta bir inci tanesi gibi parlarken- kuyruğunu dik tutmaktan asla geri durmadan -resmen- hayatta kalma mücadelesi veren İngiliz bir oğlanın, handiyse bir 'belgesel' biçeminde sunulan, 'gerçek' yaşam öyküsü..
İlk bakışta şu 'bizim' meşhur Midnight Express'i akla getiren bu cehennemden kurtulmanın tek umut ışığı olarak gördüğü boksörlüğüne sıkıca sarılan Billy Moore'un 'ultra rahatsız edici' hikâyesini belgesel gerçekliğine en çok yaklaştıran tercih, Billy'yi canlandıran Joe Cole'un, gerçek 'azılı' mahkumların arasına bırakılmasıydı..
Ki yaratılan bu gerçeklik duygusuyla; yerlere balık istifi sıralanan, kendi içinde sürekli debelenen böylesine bir insan yığınından yükselen ter ve pislik kokusu, adeta burnunuza ulaşır gibi oluyor..
7 /10
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