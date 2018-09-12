Avrupa’da 20.000 yıl öncesi.
Kabilesinin önde gelenleriyle ilk avına çıkan genç bir adam, yaralanır ve ölüme terk edilir.
Kendine geldiğinde yalnızdır ve vücudunda kırıklar vardır.
Acımasız vahşi doğada hayatta kalmayı öğrenmek zorundadır.
Sürüsünden ayrı düşmüş bir kurt ile birbirlerine güvenmeyi öğrenmelidirler.
Sayısız tehlike atlatarak, kış gelmeden evin yolunu bulabilmek için adam ve kurt alışılmadık bir dostluk kurarlar.
Alpha / Alfa Kurt, 7 Eylül'de vizyona girdi..
Yönetmen: Albert Hughes
Hikaye: Albert Hughes
Senaryo: Daniele Sebastian Wiedenhaupt Oyuncular: Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Johannesson Yapımcılar: Albert Hughes, Andrew Rona
Tür: Aksiyon - Macera - Dram
Filmin mmknmrtb notu ::
Binlerce yıl önce, yakaladığı an parçalayıp yiyeceği insanoğluyla -belki de ilk kez- bir yol ve kader arkadaşı olmaya başlayan bir kurtun 'köpekleşme' sürecini ana mevzu edinmiş film; 'avcı-toplayıcı' kadim insan topluluklarının örf ve âdetlerine, ritüellerine ve de günlük yaşantılarına dair ilginç sahneleriyle, hem içeriğini hem de -en büyük kozu olan- görselliğini zenginleştirerek, kendini merakla izletmeyi başarıyor..
Bu arada, kurtun 'köpekleşme'sini -ilk akla geldiği gibi- olumsuz anlamda kullanmadığımı hatırlatır; bilakis, bu gelişmenin karşılıklı olduğunu, insan denen hayvanın da benzer bir biçimde bilinçlenmesine, hayvanları sadece düşman ve yemek olarak görmenin ötesine taşıdığına inandığımı da eklemek isterim..
6 /10
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