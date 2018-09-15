Ailesinin baskıcı tavırlarından artık iyice usanan Moll, onlardan kurtulmanın hayalini kurar.
Özgür ruhlu ve esrarengiz Pascal ile tanıştığında ise Moll için yepyeni bir dünyanın kapıları açılır.
Fakat Pascal bir dizi cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklandığında her şey bambaşka bir hal alır.
Önce Toronto Film Festivali, ardından da Sundance’te büyük ses getiren Canavar, daha önce kısa filmleriyle BAFTA adayı olmuş yetenekli reklam yönetmeni Michael Pearce’nin ilk filmi.
The Guardian’dan Empire’a, Independent’tan New York Times’a kadar sayısız kaynak tarafından son dönemin en iyi ilk yönetmenliklerinden biri olarak gösterilen film, Jersey Canavarı lakaplı seri katilin gerçek hikayesinden ilham alarak uyarlandı.
Beast / Canavar
Yönetmen: Michael Pearce
Senaryo: Michael Pearce
Oyuncular: Johnny Flynn, Jessie Buckley, Geraldine James
Görüntü Yönetmeni: Benjamin Kracun
Kurgu: Maya Maffioli
Müzik: Jim Williams
Yapımcı: Ivana MacKinnon, Lauren Dark, Kristian Brodie
Yapım Yılı: 2017
Ülke: İngiltere
Süre: 107 dk.
Filmin mmknmrtb notu ::
'Aşkın gözü kördür' diyerek başlayan, 'Aşk her şeyi affeder mi?' şarkısını mırıldayarak gelişen ve 'Dinsizin hakkından imansız gelir'le de final yapan bir suç draması..
Asıl mevzu; açıkça hissedilen 'isyankâr' potansiyeli 'despot' annesi tarafından bastırılmış -biraz geç kalmış da olsa- kabuğunu kırma çabaları nihayet sonuca ulaşmaya başlayan kızımız Moll'ün özgürlük ateşini yakan Pascal oğlanın 'esrarengiz' durumunu açıklığa kavuşturmaktır..
Tüm filmi kapsayan bu sürecin, dengeli med cezirlerle gelişip sonuçlanmasını övgüye değer bulurken; özellikle, anne kızı canlandıran Geraldine James ile Jessie Buckley'i de performanslarından ötürü kutluyorum efenim..
7 /10
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