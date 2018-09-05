Boğaziçi Film Festivali’ni Robert Redford’un sinemaya veda filmi açıyor!

David Lowery’nin Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek, Elisabeth Moss, Tom Waits gibi usta isimleri buluşturan son filmi The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah, festivalin Açılış Filmi olarak Türkiye’de ilk kez gösterilecek.
70 yaşında son soygununa hazırlanan Forrest Tucker’ın gerçek yaşam hikâyesinden esinlenen ve şimdiden Oscar yarışının en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen “The Old Man & The Gun”, Robert Redford’un oyunculuğa veda filmi olmasıyla da büyük önem taşıyor.
Filmin çekimleri sırasında emekliliğini duyuran Oscarlı aktör Robert Redford’un başrolünde olduğu ve şimdiden Oscar kulislerinde adı sıkça anılan “The Old Man & The Gun / İhtiyar Adam ve Silah”, Türkiye’de ilk kez Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nin açılışında sinemaseverlerle buluşacak.
Robert Redford’un oyunculuğa veda filmi!
“Ain't Them Bodies Saints” (2013), “Pete's Dragon” (2016) ve geçen yılın en iyi filmlerinden biri sayılan “A Ghost Story” (2017) ile tanıdığımız David Lowery’nin David Grann’ın 2003 yılında The New Yorker dergisinde yayınlanan makalesinden uyarlayıp yönettiği film, sayısız kere hapisten kaçan ve 70 yaşında son soygununa çıkan Forrest Tucker’ın gerçek yaşam hikâyesinden esinleniyor.
Dünya prömiyerini yaptığı Telluride’de eleştirmenlerden tam not alan, Toronto’nun hemen ardından Londra Film Festivali’nde de En İyi Film dalında yarışacak olan “İhtiyar Adam ve Silah”ın başrollerini Robert Redford, Sissy Spacek ve Lowery’nin fetiş oyuncusu Casey Affleck paylaşırken, usta oyunculara Elisabeth Moss, Tom Waits, Danny Glover ve John David Washington eşlik ediyor.
Robert Redford’un “Butch Cassidy and the Sundance Kid” adlı kült performansına saygı duruşunda bulunan film, aynı zamanda usta aktörün oyunculuğa veda filmi olmasıyla da büyük önem taşıyor.
Anadolu Ajansı’nın da Global İletişim Ortağı olduğu ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek.
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